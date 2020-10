Reino Unido celebra con música los 80 años que John Lennon nunca cumplirá

Londres, 9 oct (EFE).- Un nuevo álbum de remezclas de 36 temas que grabó John Lennon en solitario salió este viernes al mercado para conmemorar el que hubiera sido su 80 cumpleaños, una fecha que se recuerda también con un concierto virtual en el que participan artistas como Peter Gabriel o KT Tunstall.

El genial músico de Liverpool, uno de los fundadores de los Beatles, falleció asesinado a sangre fría el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York cuando Mark Chapman, un fan a quien acababa de firmar uno de sus álbumes, le asestó cinco balazos por la espalda.

El nuevo álbum de mezclas, "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes", ha sido producido por su viuda, la artista Yoko Ono, y el hijo de ambos, Sean Ono Lennon, y selecciona las mejores canciones creadas por el cantautor en su etapa en solitario, remezclados desde cero y ordenadas por orden cronológico.

La calidad sonora de esas canciones ha sido actualizada y han sido mezcladas por Paul Hicks, el hombre que también estuvo detrás de las remezclas de la aclamada "Imagine - The Ultimate Collection ", de 2018, con ayuda del ingeniero de sonido Sam Gannon.

Según explicó en un comunicado la discográfica Capitol/Ume, las mezclas y efectos finales del proyecto se completaron usando solo equipos analógicos de la época y efectos en los Estudios de grabación Henson, de Los Ángeles (EE.UU.), para ser después remasterizados en los legendarios estudios Abbey Road, de Londres, por Alex Wharton.

"Gimme Some Truth" se podrá comprar en varios formatos, incluyendo una caja de edición Deluxe, con nuevas mezclas en 2 CDs junto con un Blu-ray de audio.

Yoko Ono escribe en el prefacio del libro incluido en la edición Deluxe que Lennon era "un hombre genial, con un sentido del humor y de comprensión enormes" y añade que el músico "creía en ser verdadero y que el poder de la gente cambiaría el mundo. Y lo hará".

En esas canciones remezcladas Lennon ofrece su visión del mundo sobre los temas que le inquietaban, como la paz ("Imagine," "Give Peace A Chance," "Happy Xmas (War Is Over)", la religión ("God") o la política ("Power To The People," "Working Class Hero").

Paul Hicks explica en el citado libro que Ono quería alcanzar tres objetivos: "Ser fieles y respetar los (temas) originales, asegurarnos de que el sonido era generalmente más claro por encima de todo, e intensificar la voz de John".

Pero además de ese álbum, desde las 16.00 GMT se podrá seguir en streaming un concierto organizado con motivo del 80 aniversario del nacimiento de Lennon en el hotel londinense The Hard Rock Hotel por el músico Sepp Osley -líder de la banda Blurred Vision-.

El espectáculo, que durará unas seis horas, podrá seguirse en la página de YouTube de Blurred Vision y contará con la participación de numerosos artistas.

Rindiendo tributo a Lennon estarán, por ejemplo, Peter Gabriel, KT Tunstall, Larkin Poe, Richard Curtis, Maxi Jazz (de Faithless), Andy Fairweather Low o John Ilsley (de Dire Straits), entre otros.

La recaudación de ese espectáculo virtual irá destinada a una organización -World Child UK- que ayuda a familias pobres de zonas en conflicto por todo el mundo. EFE

prc/er/ess