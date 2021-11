Rejuvenecer y 'leonesizar' el Festival, objetivos del XXXII Purple Weekend

León, 16 nov (EFE).- Rejuvenecer y 'leonesizar' el Purple Weekend son dos de los objetivos de la XXXII edición del festival mod y sixtie más importante del país y que volverá a distintos escenarios de León tras el parón del año pasado por la pandemia, del 3 al 7 de diciembre.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Evelia Fernández; la delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, el presidente de León Gótico, Juan Dopico, el coordinador artístico del Festival, Miguel Borraz, y el delegado de zona de Estrella Galicia, Manuel Caballero, han presentado este miércoles en rueda de prensa la nueva edición del Festival.

"Esta nueva edición del Festival tiene como objetivos llegar a nuevos públicos y recuperar la normalidad, con una aportación del Ayuntamiento de 14.000 euros y la cesión gratuita del Palacio de Exposiciones donde se celebrarán el grueso de conciertos del Festival", ha apuntado Fernández.

Por su parte, Ester Muñoz ha destacado la apuesta de la Junta por la Cultura y en especial con la celebración de este Festival con la aportación de 7.000 euros por parte del Gobierno autonómico.

El presidente del centro comercial León Gótico y organizador del Festival ha destacado que la presentación de este año del Festival le "hacia más ilusión que nunca" tras la suspensión del año pasado y la difícil situación que ha vivido el mundo de la cultura, la hostelería y la restauración.

"Esta edición ha sido muy complicada de organizar por el continuo cambio de restricciones por la pandemia, de las que todavía no estamos a salvo, aunque en un principio el festival podrá disfrutarse de pie", ha explicado Dopico.

El director del Festival también ha destacado la intención del Festival de ir acercando el evento a un público más joven "ya que la gente que viene al Purple se va haciendo mayor de ahí la celebración del Purple Familiar".

Un Festival que regresa tras la pandemia pero cuya organización sigue marcada por la crisis sanitaria ya que tal y como ha reconocido su coordinador artístico, Manuel Caballero, los requerimientos para viajar son muchos, además de los certificados Covid, lo que ha dificultado mucho "traer grupos del extranjero, especialmente del Reino Unido".

Durante el Purple Weekend León se llena de ambiente y moda sesentera y además de los conciertos se celebrarán diversos actos culturales y también la popular 'Scooter Run' que llena cada año de motos vespas y lambretas las calles de la capital provincial, ha explicado Caballero.

En esta edición se presentarán distintos libros y un documental de Los Felechazos, destacando como gran novedad la celebración el 6 de diciembre del 'Purple Familiar', que contará con varias actuaciones gratuitas, food trucks y un variado programa de actividades.

Aunque sin duda alguno el grueso del Festival serán las actuaciones musicales, que este año contarán con 14 grupos, seis de ellos internacionales y con una nutrida presencia de la escena musical leonesa.

Entre los cabezas de cartel la británica Fay Hallam, The Spitfires, también procedentes del Reino Unido, el que está considerado como mejor grupo beat de Dinamarca, como son los The Beatophonics, acompañados por los más clásicos The 79ers o los franceses de The Blue Birds.

Además, también habrá 14 Dj para las pinchadas y fiestas allnigthers tras los conciertos en el Palacio de Exposiciones y la Sala Glan Theatre que acogerá los conciertos de tarde, con la presencia del leonés Alex Cooper, fundador del Purple.