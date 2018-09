La remolona "rentrée" televisiva

Aunque muchos regresen de sus vacaciones, todavía queda verano, y el regreso de figuras como Susanna Griso y novedades como "Arusitys" o la tercera temporada de "Las chicas del cable" encabezan una remolona "rentrée".

La 1 arranca la semana con el regreso de "Desafía tu mente", que emitirá de lunes a jueves a las 22:05 horas. Antonio Lobato tendrá como invitados al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; al piloto Carlos Sáinz, al cantante Manu Tenorio, y al torero Óscar Higares, entre otros, y a través de más de 300 pruebas desvelará los enigmas y secretos del cerebro.

Además, "Comando al sol" se despide el lunes a las 22:40 horas con un viaje a la Galicia mágica, la ría de Bilbao y los tesoros ocultos de Cantabria.

Sin novedades en La 2, que sigue dedicando por el momento su horario estelar de lunes a viernes a "Historias de nuestro cine", en esta ocasión dedicado a las primeras películas de cineastas hoy consagrados con la emisión de "Brandy" (Borau), "Tu novia está loca" (Urbizu), "Una estación de paso" (Gracia Querejeta), "Azul oscuro casi negro" (Sánchez Arévalo) y "Carmina o revienta" (Paco León).

En Antena 3 Susanna Griso vuelve a "Espejo Púbico" y a "Un café con Susanna" tras el parón veraniego; también Pablo Motos con "El hormiguero", que tendrá como madrina a la actriz Penélope Cruz el lunes.

El miércoles y el jueves emite en horario estelar "La doctora Foster", serie de la BBC que se estrenó en Nova y que trata sobre una médico que, tras descubrir que su marido le es infiel, emprende una búsqueda personal que la conduce a la obsesión.

LaSexta estrena el formato "humorning" con "Arusitys" (de lunes a viernes a las 7:30 horas), en el que Alfonso Arús imprimirá ritmo radiofónico a las mañanas en una mezcla entre los contenidos del magacine y la actualidad informativa, y se reincorpora "El intermedio" con Wyoming.

Neox arranca la temporada televisiva emitiendo en horario de máxima audiencia los domingos los nuevos episodios de la temporada 12 de "American Dad".

Mediaset ofrece por el momento pocas confirmaciones para la nueva temporada televisiva. Sólo que Cuatro estrena el martes nueva edición de "Ven a cenar conmigo, edición gourmet" con Ivonne Reyes, Ismael Beiro o Miguel Temprano entre los nuevos concursantes que aspiran a llevarse 3.000 euros, y que "First Dates" se llenará de referencias cinematográficas en sus próximos programas.

Jim Carrey regresa como protagonista a la televisión después de 20 años con "Kidding", una agridulce comedia dramática en la que interpreta al dueño multimillonario de su propia marca personal y todo un icono de la televisión infantil, aunque tras este se esconde un hombre inestable e infeliz. Movistar+ la estrena de forma simultánea a EE. UU. en la madrugada del 9 al 10 de septiembre.

El jueves a las diez de la noche la misma plataforma anima a conocer "Los secretos de Ikea" en un documental sobre un modelo de negocio que ha cambiado el modo de vida de muchos, mientras que el domingo a la misma hora emite "The Devil we Know. Envenenados", sobre cómo grandes corporaciones envenenan a sabiendas el agua con los residuos de sus fábricas.

Además, Movistar+ emite del viernes a las 22:00 horas "Jesucristo Superstar. El musical", con John Legend como Jesucristo y Alice Cooper como Herodes en una versión que consiguió 13 nominaciones a los Emmy 2018.

Netflix trae el viernes la tercera temporada de "Las chicas del cable", en la que Lidia (Blanca Suárez), Ángeles (Maggie Civantos), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Sara (Ana Polvorosa) regresan más fuertes y unidas que nunca, ya que lo necesitarán ante las situaciones de peligros y venganzas ocultas en las que se verán envueltas.

HBO estrena el miércoles "Mayans MC", continuación de la saga de "Sons of Anarchy", en el que Ez Reyes (J.D. Pardo), recién salido de la cárcel, personifica la nueva generación del grupo Mayan M.C. en el territorio fronterizo entre México y California, y tendrá que acostumbrarse a su nueva identidad fuera de la ley en una ciudad en la que un día fue el chico elegido.

AMC estrena el lunes a las 21:20 horas la serie documental "James Cameron. La historia de la ciencia ficción", con entrevistas a gigantes de este género como Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott y Guillermo del Toro, y el martes a las 22:10 horas la tercera temporada de "Humans", en la que los "synth", diezmados y oprimidos, luchan por sobrevivir en un mundo que les odia y les teme.

"Inundación" analiza las secuelas de una catástrofe climática el miércoles a las 22:30 horas en Sundance TV, canal que el jueves a la misma hora programa la tercera temporada del "thriller" político francés "En la sombra".

Canal Cocina ofrece el viernes a las 16:30 horas un especial de la repostera canadiense Anna Olson, que propone cuatro platos salados rápidos para solucionar una semana complicada en el trabajo.

La temporada 25 de los incombustibles "Los Simpson" arranca el lunes a las 15:00 horas en FOX, que la emitirá de lunes a viernes en formato de doble episodio. La familia amarilla tendrá como invitados a Elisabeht Moss, Eva Longoria, Gordon Ramsey, Daniel Radcliff y Stan Lee, entre otros.

National Geographic estrena el miércoles a las 22:50 horas "Drenar los océanos", serie que pone al descubierto los mares para revelar los secretos ocultos y los mundos perdidos que estos esconden, empleando una tecnología innovadora con la ayuda de los mejores arqueólogos marinos.

Y Robert G. Rose invita a viajar de forma sostenible, aprendiendo culturas y practicando la solidaridad en "El viajero comprometido", cuyos nuevos episodios estrena el martes a las 17:30 horas Viajar.

Cosmo estrena el domingo a las 16:00 horas la miniserie de dos capítulos "Lutero: La reforma", drama histórico que nos acerca a la vida del monje alemán Martín Lutero, teólogo agustino que impulsó y lideró una reforma religiosa que daría lugar al movimiento protestante.

DMAX se va el martes, a partir de las 22:30 horas, "En busca de alienígenas" con Giorgio Tsoukalos, que viaja a rincones del planeta donde podrían encontrarse evidencias de su existencia; y el domingo a las 22:00 horas emite nuevas entregas de "Desmontando la historia", con expertos desnudando el legado de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo.

DKISS da el pistoletazo de salida a la nueva temporada con el género médico con "24 horas en Urgencias" y "Diagnósticos Misteriosos", pero también con los reencuentros de "¿Dónde está mi familia?", con los niños de "5 por sorpresa" y "Un bebé lo cambia todo", y con los problemas de tres primos con obesidad mórbida en "Mi familia de 1000 kilos".

Además, el canal emitirá el fin de semana nuevas temporadas de algunas de las series más emblemáticas de crimen como "Crímenes en la red" y "Crímenes pasionales".