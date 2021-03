"Renaissance", danza ecléctica para reinterpretar los cuentos clásicos

Madrid, 15 mar (EFE).- El director artístico de la compañía de danza contemporánea Elephant in the Black Box, Jean Philippe Dury, volverá a los Teatros del Canal con "Renaissance", un espectáculo ecléctico compuesto por dos coreografías: "The Hidden Beauty", de Dury, y "Nichts", de Goecke, una reinterpretación del mundo onírico de los cuentos clásicos.

Con "Renaissance" Jean Philippe Dury "vuelve a su eclecticismo y su sentir estético", se explica este lunes en una nota de prensa de los Teatros del Canal.

La compañía construye una dramaturgia corporal apuntalada en la base neoclásica manteniendo un diálogo abierto con otras artes escénicas.

"The Hidden Beauty", inspirada en la historia de" La bella durmiente", es un juego de duetos, solos y momentos corales que permiten profundizar en la belleza, el despertar sexual y la vida adulta.

"Es la búsqueda de la belleza escondida, muchas veces adormecida u obviada en un mundo apresurado y tecnificado".

Por su parte, "Nichts", de Goecke, es una obra estrenada en 2009 que cuestiona el impacto de la emoción en el movimiento tomando como base partituras de Jimi Hendrix y Keith Jarret.

Los coreógrafos Goecke y Dury utilizan situaciones de la vida diaria y el cuerpo como sujeto que cuenta lo indecible, lo invisible, lo intangible. "Una poética del cuerpo poblada de recuerdos y emociones" que podrá verse los días 17 y 18 de marzo.

Jean-Philippe Dury, director artístico y coreógrafo, creó su propia compañía, Elephant in the Black Box, en 2013. Ha sido bailarín de la Ópera de París y de la Compañía Nacional de Danza. Ha trabajado con los coreógrafos contemporáneos más prestigiosos del mundo de la danza como Maurice Béjart, Pina Bausch, Mats Ek, William Forsythe y Jiri Kylián, entre otros.

Ha sido ganador del primer premio del festival Talent Madrid con su creación Cel Black Day. Entre sus obras más representativas se encuentran Mémoires Oubliées, Las cuatro estaciones de Victoria (2015), Gravity (2016) o Women (2018).

Marco Goecke, que cuenta con un original lenguaje coreográfico, desde 2005, ejerce de coreógrafo residente en el Stuttgart Ballet y desde 2013 de coreógrafo asociado del Nederlands Dans Theater.

A lo largo de la última década, ha creado más de cuarenta coreografías, incluyendo dos ballets completos, The Nutcracker y Orlando, ambos para el Ballet de Stuttgart.

Goecke también ha realizado obras para los Ballets de Montecarlo, el Hamburg Ballet, el Pacific Northwest Ballet de Seattle, el Nederlands Theatre Dans Theatre, el National Ballet de Noruega, el Leipzig Ballet o el Zurich Ballet. En 2019 fue nombrado director artístico del Ballet de Hannover.