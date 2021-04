Resident Evil, Far Cry 6 y Days Gone, los videojuegos más esperados de mayo

Madrid, 30 abr (EFE).- La octava entrega de la saga "Resident Evil", la acción sin límites del "Far Cry 6" y la publicación en PC de uno de los exitosos exclusivos de PlayStation como es "Days Gone" representan los grandes lanzamientos de videojuegos para este mes de mayo.

El juego más esperado es, sin duda, "Resident Evil: Village". La octava entrega de esta mítica franquicia de terror de la compañía Campcon es una secuela directa de su antecesora, "Biozahazar", pero en la que se ofrecerá una experiencia de supervivencia mucho más intensa y en la que se vuelve al modo de juego en primera persona.

Después de enfrentarse a zombis, mutantes y otros seres sobrenaturales, Ethan Winters volverá vérselas con extrañas criaturas que se han adueñado de una aldea maldita, en lo que será una nueva aventura en la que el terror, el suspense y la tensión harán de este juego una experiencia totalmente frenética.

"Resident Evil: Village" se lanzará el 7 de mayo en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC.

Otro de los juegos más deseados de este mes de mayo es "Far Cry 6", que llegará por fin el 26 de mayo a prácticamente todas las plataformas (PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y Stadia) después de que Ubisoft tuviera que retrasar su lanzamiento el pasado mes de febrero.

Este juego de disparos en primera persona llevará al jugador a convertirse en Diego, un guerrillero que luchará contra el régimen de Antón Castillo, el dictador de "Yara", un paraíso tropical en el que se desarrollará una historia en la que la acción, la diversión y la adrenalina están más que aseguradas.

También destaca la publicación en PC de uno de los juegos hasta ahora exclusivos de Sony Interactive Entertainment para Play Station como es "Days Gone".

Un videojuego de "survival horror" (género de terror y supervivencia) que tiene como lema "El mundo contra ti". Con un formato de mundo abierto, el videojuego retrata el recorrido de Deacon St. John por un mundo postapolítpico y devastado por una pandemia. Un viaje en motocicleta por los bosques de Oregón que recuerda a pasajes de "Sons Of Anarchy" y "Mad Max".

Durante el juego, el protagonista se enfrenta a un innumerable número de enemigos: "freakers" -humanos infectados por el virus que destruyó el mundo-, animales mutados o 'newts' -cazadores que tratan de sobrevivir matando al resto de humanos.

Pero este mes de mayo viene cargado de otros muchos videojuegos, más de una treintena, entre los que se encuentran "Dragon Quest Builders 2" (4 de mayo) un juego de acción y construcción de Square Enix para PS4m Xbox One, Nintendo Switch y PC; o "Rust" (21 mayo) de Facepunch Studios para PC, PS4, y Xbox One, una aventura de acción y supervivencia en primera persona.

"Skate City" se lanzará el 6 de mayo para iOS, PC, PS4 4, Xbox One, PS5, Xbox Series y Switch como uno de los nuevos juegos más esperados de plataformas basados en el arte del monopatín "Miitopia" llegará también el 21 de mayo como una aventura RPG uno sobre uno de los universos más destacados de Nintendo para su plataforma Switch.

Más juegos que llegarán este mes serán "Hood: Outlaws & Legends" (10 mayo) "RWBY: Grimm Eclipe-Definitive Edition" (13 de mayo); "Subnautica: Below Zero" Mass Effect Legendary Edition" "Famicom Detective Cluv" (los tres el 14 de mayo); "SnowRunner" (18 mayo), Just Die Already; "The Longest Road on Earth" (los dos el 20 mayo); y "Knockout City (el 21 mayo).

También "Biomutant", "Erica", "Maneater, "King of Seas", "Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster" (los cinco el 25 de mayo); "Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground", "Earth Defense Force: World Brothers" (los dos el 27 de mayo); "Song of Horror", "Beautiful Desolation" y "World's End Club" (los tres el 28 de mayo).

En cuanto a la producciones "indie" destacan "Aerial_Knights Never Yield" un juego "runner" de desplazamiento lateral en 3D para Nintendo Switch; y también "Essays on Empathy", del estudio español "Deconstructeam" para PC, y que está llamado a ser una de las grandes revelaciones de estas producciones independientes.