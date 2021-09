La resistencia a la vejez en manos de Belova-Iacobelli inaugura Titirimundi

Segovia, 2 sep (EFE).- "La resistencia enorme a abandonarse" de aquellas mujeres "que lucharon a pesar de estar muriéndose" es la inspiración que subyace en 'Chaika', la obra de la compañía Belova-Iacobelli que inaugura este jueves oficialmente el XXXV Festival Internacional de Títeres de Segovia (Titirimundi).

Así lo ha explicado en un encuentro con periodistas en la mañana de este primer día de festival la chilena Tita Iacobelli en el Teatro Juan Bravo, donde a partir de las 20:30 horas y tras la gala inaugural, interpretará el papel de la asistente de Chaika mientras maneja la marioneta que da vida a la protagonista.

"Chaika es una actriz, que se encuentra sola en un escenario, no sabe dónde está y su asistente, que soy yo, una especie de voz de su conciencia y, bueno, su asistente, le recuerda que tiene que interpretar 'La Gaviota' de Chéjov, y ella no recuerda los textos, no reconoce la escenografía, está en un lugar que no conoce, que no recuerda", ha explicado la actriz y directora.

Se trata de la primera obra de la compañía Belova-Iacobelli, formada por la unión de la chilena Tita Iacobelli y la artista multidisciplinar Natacha Belova, escenógrafa de origen belgo-ruso que codirige la obra y ha creado la enternecedora marioneta que protagoniza la pieza.

Iacobelli ha señalado en declaraciones a los medios que la trama pone a la protagonista "en resistencia con su propia vejez y los límites a los que está llegando", lo que se pone de relieve en su voluntad de interpretar el personaje de la joven Nina y no el de la madura Irina Arkádina, en la obra original de Anton Chejov.

Con esta premisa, la veterana actriz Chaika, una "diva en decadencia", recorre esta obra, que en realidad habla de cómo las personas transforman su fuerza vital para no caerse a pesar de "las adversidades más tremendas", ha apuntado la artista chilena, quien ha puesto como ejemplo de ello el paso de la pandemia .

"Yo hago ese 'link' (enlace) con nuestra realidad de hoy, de que a pesar de todo, seguimos, nos reinventamos, transformamos nuestra fuerza vital para hacer otra cosa que nos permita seguir avanzando, y eso es con lo que se tiene que encontrar este personaje", ha comentado.

La actriz ha reconocido que siempre ha encontrado "fascinante" a las mujeres ancianas y para construir este personaje tan singular han tenido en cuenta como referentes a las mujeres de sus vidas, como sus madres o sus abuelas.

"Mujeres que lucharon a pesar de estar muriéndose, luchando y con una resistencia enorme a abandonarse. Eso me conmueve mucho, siempre veo que está cristalizado en ella un pedazo de humanidad tremendo, me gusta mucho", ha declarado mientras observaba su títere, sostenido con sus manos.

Según ha admitido una de sus dos directoras, para la compañía es "una alegría enorme" volver al escenario después de un año prácticamente parados: "Es una maravilla, y este festival es un festival al que yo ya había venido antes con otra compañía de Chile, y que queremos mucho, es un festival muy muy querido por nosotros".

"Estar aquí, inaugurando encima, es un tremendo honor; es una presión también, pero lo tomamos con mucha alegría, estamos muy contentos", ha añadido Tita Iacobelli.

Aunque la inauguración oficial se celebra en la noche de este jueves con una gala en el Teatro Juan Bravo y la representación de esta obra, desde la mañana ya han actuado algunas de las compañías programadas en esta edición, como Zero en Conducta, en la Casa de Ejercicios del Seminario de Segovia.

Según datos actualizados este jueves por la organización, en total 28 compañías llevarán a cabo 128 actuaciones en 35 espacios de la ciudad, para las que han puesto a la venta 6.002 entradas, un despliegue menor que el de ediciones anteriores tras un drástico recorte en el presupuesto por parte de la Junta de Castilla y León.