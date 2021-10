Ridley Scott fracasa con su último estreno en EE.UU. frente a "Halloween Kills"

Los Ángeles (EE.UU.), 18 oct (EFE).- "El último duelo" ("The Last Duel"), la última película dirigida por Ridley Scott, ha sufrido uno de los peores estrenos en lo que va de año en EE.UU. al sumar tan solo 4,1 millones de euros (4,8 millones de dólares), a pesar de contar con un presupuesto de unos 86,1 millones de euros (100 millones de dólares) y un reparto encabezado por Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver.

En contraste, el regreso de Jamie Lee Curtis con la saga "Halloween Kills" atrajo a suficientes espectadores como para posicionarse en primer lugar este fin de semana con más de 43 millones de euros (50 millones de dólares) de recaudación, por encima de pesos pesados como lo nuevo de James Bond, "Sin tiempo para morir" ("No Time to Die"), y "Venom: Let There Be Carnage".

El éxito de "Halloween Kills" supone además un fuerte impulso a los cines, que necesitan retomar el ritmo tras la etapa más dura de la pandemia y tradicionalmente han tenido en el mes de octubre una de sus épocas más recaudatorias gracias a las cintas de terror.

Por su parte, "Sin tiempo para morir" bajó a la segunda posición después de un estreno, la semana pasada, que no estuvo a la altura de las expectativas.

En su segunda semana en cartelera, la despedida de Daniel Craig como el Agente 007 rebajó su recaudación a la mitad y pasó de 47 millones de euros (55 millones de dólares) a 20 millones de euros (24,2 millones de dolares).

"Sin tiempo para morir" se ha convertido en el peor debut de la franquicia británica desde "Casino Royale" en 2006, aunque el rendimiento del filme en EE.UU. contrasta con la buena aceptación que ha tenido en el mercado internacional, especialmente en Europa, con más de 86,1 millones de euros (100 millones de dólares) recaudados.

Por su parte, "Venom: Let There Be Carnage", que ostenta el mejor debut de 2021, quedó en tercera posición y sumó 14,2 millones de euros (16,5 millones de dólares) en su tercera semana.

En cuarta posición quedó la segunda parte de "The Addams Family", con 6,1 millones de euros (7,1 millones de dólares) ingresados.

Aunque la gran decepción fue el debut de "The Last Duel", una cinta que ha costado más de 100 millones de dólares y no superó los 5 millones.

El pinchazo de esta historia ambientada en la Edad Media podría deberse a errores en la campaña de promoción y a la reticencia del público de edades más avanzadas a volver a los cines, indicó un análisis del diario The Hollywood Reporter.

Se trata de uno de los peores estrenos para Scott, artífice de películas como "Thelma & Louise", "Gladiator" y "Blade Runner".