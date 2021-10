Rigoberta Bandini cierra el Pedra Viva en la Isla del Rey ante 500 personas

Mahón, 24 oct (EFE).- La cantante y compositora catalana Rigoberta Bandini (nombre artístico de Paula Ribó) clausuró anoche ante 500 personas el festival Pedra Viva de Menorca en la Isla del Rey del puerto de Mahón, en el marco de colaboración con la galería de arte Hauser & Wirth.

Bandini protagonizó un concierto único y al que los espectadores fueron traslados con barca para poder presenciar en directo la actuación de una de las artistas del momento. Medio millar de personas no quisieron perderse una actuación que no frustró la lluvia.

El público coreó y bailó los temas más representativos de Bandini en un concierto que duró 40 minutos, algo que que sorprendió a los asistentes. Entre sus canciones no faltó "Too many drugs", "Perra", "In Spain we call it soledad" y "A ver qué pasa", tema popularizado por ser la banda sonora al anuncio de Estrella Damm grabado este verano en Menorca.

Bandini estuvo acompañada en el escenario de Esteban Navarro al teclado, Belén Barenys en los coros y Juanma Barenys a la percusión, para completar el concierto con algunas versiones como el tema "Qualsevol nit pot sortir el sol", la canción de Jaume Sisa, y canciones de Marisol, hasta llegar a un recuerdo de sus inicios cantando la banda sonora de la serie de animación infantil Caillou, de la que fue dobladora en su infancia.