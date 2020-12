Río Roma ha vivido este 2020 su etapa de mayor experimentación musical

México, 7 dic (EFE).- Con dos temas muy recientes y muy diferentes entre sí en las listas de éxitos, los hermanos de Río Roma consideraron en entrevista con Efe que en 2020 pasaron por su etapa de mayor experimentación al "coquetear con otros géneros".

"Sentimos que podíamos arriesgarnos. Ya la gente nos había dado un lugar en su vida como artistas de baladas románticas y entonces en esta etapa de 'Rojo' (su disco más reciente) experimentamos más", explicó José Luis Roma.

Gracias a esta etapa, contaron, descubrieron cosas muy positivas y se dieron cuenta de lo mucho de lo que son capaces, pero se aseguraron también de procurar siempre mantener su esencia.

"Hemos descubierto cosas tremendamente positivas pero sin descuidar quiénes somos, o sea nunca haremos una canción que sea despectiva con una mujer y también creo que la gente eso lo ha visto. Hemos navegado, creo que se vale y nos ha ido muy bien", añadió el compositor.

Uno de los temas recientes con los que cuentan es "Picasso" que se acerca al género urbano junto al artista venezolano Nacho.

"'Picasso' es una canción de amor, tenía ganas de hacer una canción con el nombre de este pintor que lo revolucionó todo. Y 'Picasso', además de ponerte a bailar, habla de que la vida es un lienzo en blanco y tú decides de que color pintar cada día", dijo José Luis.

Para su hermano Raúl, el otro sencillo reciente, "Homesick" es su favorito, con un acercamiento a la música "country" que, dijeron, fue incentivado por las también mexicanas Ha-ash que les enseñaron muchas cosas sobre este género.

"A mí me gusta mucho 'Homesick' por la mezcla de colores e idiomas, y 'Picasso' es el lado rítmico de Río Roma porque, aunque tenemos claro que siempre seremos baladistas que le cantan al amor y al desamor, siempre coquetearemos con otros ritmos", dijo el cantante.

Después de varias semanas con las canciones en el aire, consideraron que la buena acogida es una muestra de la velocidad de consumo actual en la industria musical pero también de "la versatilidad de Río Roma".

Además, para ellos la cuarentena, aunque dura como para todos por no poder ver a todos sus seres queridos ni subirse a escenarios, ha sido positiva a nivel laboral, pues utilizaron el tiempo para seguir creando.

"Nos ha ido bastante bien, hemos utilizado este tiempo de la pandemia par hacer mucha música para tratar de sorprender a nuestro publico gratamente. (...) Cada tema toma su carril pero fue un año productivo en cuanto a temas", dijo José Luis.

En este sentido, los hermanos recordaron la importancia de cumplir con las recomendaciones para la pandemia y más de cara a las fiestas navideñas, de las que depende el inicio de 2021.

"Hay mucha gente que está a dos horas y debería no ver a sus papás o abuelos. Nuestra hermana está en Costa Rica y no va a venir, va a ser una Navidad distinta. Hay que ponerle buena actitud a esto que estamos viviendo, no hay más que buscar el lado positivo", expuso José Luis.

Además, el músico contó que él cada año suele organizar tres o cuatro fiestas previas a la Navidad pero este año "hay que ser conscientes" y tomar las medidas necesarias porque las cifras en México siguen creciendo.

"Las autoridades no han dado buen ejemplo. Pero aún así hay que ser responsable. Uno a lo mejor cree que está sano pero se lo pasas a alguien y puede morir su padre. Hay que seguir cuidándonos, hay muchas formas de contactar con la familia", terminaron.