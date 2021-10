Roberto Santiago sube a la familia Balbuena al Apolo 11

Madrid, 7 oct (EFE).- El 20 de julio de 1969 nació la hermana del escritor Roberto Santiago, una fecha que recuerda bien porque ese día, mientras su madre daba a luz, el Apolo 11 puso rumbo a la luna, una aventura espacial en la que ahora sumerge a Sebas, su familia y sus vecinas en "Los forasteros del tiempo. Objetivo la luna".

Y ya son 12 las historias de esta familia -con esta nueva entrega que sale hoy a la venta- las que Santiago propone a sus lectores pese a que, según cuenta a Efe, "nunca" sabe hasta dónde le pueden llevar sus personajes.

Pero en esta ocasión, una vez que los Balbuena han viajado "muy atrás en el tiempo", Santiago se vio en la "necesidad" de contar una historia más contemporánea en la que vuelve a mezclar la aventura y el humor con un contexto histórico.

"1969 no está tan lejos, pero han cambiado muchos usos y costumbres. Elijo siempre un momento crucial y cuál mayor que cuando el ser humano pisó otro planeta. Y también hay algo muy personal porque el 20 julio de 1969 nació mi única hermana y mi madre, mientras estaba dando a luz, en la televisión estaban retransmitiendo el alunizaje del Apolo 11 y lo he escuchado tantas veces en mi casa que quiero escribir de mis cosas personales", confiesa.

Según dice, en su labor de escritor son los personajes los que "tiran" de él para continuar con las historias de la familia Balbuena, los protagonistas de la serie "Los forasteros del tiempo" y artífices de que los niños y niñas hayan viajado ya desde 2015 a la Prehistoria, al imperio romano, y de ahí al salvaje Oeste, o las pirámides de Egipto.

"Los personajes para mí ya son parte de mi familia, convivo con la familia Balbuena y sus vecinas y son como si fueran reales porque, para mí, más importante que las tramas son los personajes, son los que tiran de mí para poder seguir escribiendo", explica este escritor (Madrid, 1963), quien con esta saga (editorial SM) lleva ya 850.000 ejemplares vendidos.

Aunque en "Los forasteros del tiempo. La aventura de los Balbuena: Objetivo la luna", Santiago descubre la gran novedad que le va a dar pie para que esta familia siga dando mucha diversión, ya que en ella, "por fin", revela "cuál es el origen de los viajes en el tiempo y por qué viajan en el tiempo ellos y no otros".

Algo que no tenía programado cuando empezó a escribir estas historias, en las que solo daba como explicación que los Balbuena viajaban al pasado porque entraban en unas "tormentas eléctricas", algo que parecía "casualidad".

"Ahora entra la colección en una tercera fase porque cuando empecé a escribirla descubrí que en realidad hay un paso más y que detrás de todo hay, nada más y nada menos, que una agencia de viajes en el tiempo que se llama Kronos y que nace justo el día donde ellos viajan a la luna, el 20 de julio de 1969", aclara.

Con esta "nueva fase" abierta, el autor afirma que necesita "explorarla" y por eso avanza que ve "varias novelas" porque esta agencia acaba de nacer y le puede dar "mucho juego": "Necesito transitarla".

Y esta forma de afrontar la escritura "sin mapas", matiza, se lo debe al escritor Juan José Millás, a quien tuvo como profesor de escritura durante cuatro años en la Escuela de Letras de Madrid."Me mostró que él escribía con brújula, que nunca hacía un mapa, que iba hacia el norte pero no sabía por dónde iba a pasar la novela.

"Yo era un alumno rebelde y no me lo creía y después de cuatro años descubrí que era una manera maravillosa porque te convierte a ti como autor en el lector que quiere saber qué va a suceder, y me sorprendo. Y por eso creo que enganchan mis novelas", sostiene Santiago.

Amante del cómic, con esta nueva entrega el madrileño también ha querido hacer un homenaje a Tintín en su aventura "Objetivo la luna"; y también está a punto de ver la luz otra nueva saga (ésta será publicada por Planeta a final de octubre) en la que homenajeará a los superhéroes.

Se llamará "Los 11", adelanta, y abordará la historia de unos niños y niñas que juegan en un equipo de fútbol 11 y viven en un pueblecito de Cuenca.

"Y resulta que el día en el que cumplen 11 años todos ellos empiezan a desarrollar superpoderes y se asustan. Tendrán que descubrir por qué los tienen y hasta dónde los pueden llevar", concluye el autor acerca de esta nueva saga, cuyo primer título será el de "El delantero que volaba al atardecer".

Pilar Martín.