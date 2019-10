El robot que comparten restaurantes y casas cumple 40 años en España

Empezó en los 60 como un electrodoméstico que calentaba y movía y, seis modelos después, en la Thermomix se puede cocinar al vacío y de forma guiada gracias a su conexión a internet. Utilizada por igual en restaurantes y hogares, cumple 40 años en España mientras se expande vertiginosamente en China.

Se producen 1,3 millones de unidades al año en las fábricas de Alemania y Francia y se venden dos cada minuto, éxito que tanto la compañía Vorwerk, su artífice, como los usuarios atribuyen a su versatilidad y a haber sabido evolucionar para adaptarse a nuevas tendencias culinarias gracias al trabajo de 200 ingenieros y una nueva división digital.

Javier y Sergio Torres, con dos estrellas Michelin en Cocina Hermanos Torres (Barcelona), se declaran "Thermomix-dependientes" desde que compraron la primera, de segunda mano y que aún conservan -"¡y mira que le hemos dado tralla!"-, cuando hacían pinitos culinarios para sus amigos en casa, y tienen siete de última generación en el restaurante.

"No conozco un restaurante de alta cocina que no la tenga, y en casa ahorra mucho tiempo", asegura a Efe Sergio Torres, para quien "no hay otra máquina que consiga esa textura perfecta, esa finura en purés, cremas y emulsiones".

Por ello es indispensable en recetas como su crema de cebolla de Fuentes, que cultiva su padre, "uno de los platos que más gustan del actual menú degustación" porque "habla de producto y de temporada", eje de un restaurante con 14 cocinas en funcionamiento a la vista de los comensales.

Los gemelos han colaborado en el libro "40 años innovando en recetas", una de las acciones programadas para celebrar la llegada en 1979 de este robot de cocina a España, donde se han vendido 2,6 millones de unidades. "Ha evolucionado muy bien y ha ganado muchísimo en potencia, tecnología y diseño", añade Javier Torres, para quien una de sus cualidades es "la fuerza", que permite incluso picar hielo.

Prueba de que se ha convertido en un instrumento imprescindible en los restaurantes es Bagá, primer estrella Michelin de Jaén. En su reducido espacio, con una cocina de seis metros cuadrados, sólo cuenta con una placa de inducción, un microondas y una Thermomix, suficientes para que su propietario y cocinero, Pedro Sánchez, elabore un menú degustación con platos como quisquillas de Motril en escabeche de perdiz o gazpachuelo de ortiguillas.

Y es que "sustituye a varios electrodomésticos", destaca el director general de Vorwek España, Ignacio Fernández-Simal, ya que a trocear, triturar, batir o amasar ha ido sumando nuevos modos de cocción como al vapor, lenta, al vacío, alta temperatura y fermentación.

Su objetivo sigue siendo "hacer la cocina más fácil y sencilla", añade. De ahí que la gran novedad del último modelo lanzado el pasado marzo es el wifi integrado y acceso directo a las más de 50.000 recetas de la plataforma Cookidoo, lo que permite "cocinar de forma guiada".

Una de las claves de su éxito, dice a Efe Fernández-Simal, es que tanto el robot de cocina como las recetas "han sabido adaptarse a los nuevos modelos de alimentación", de forma que "han crecido los usuarios veganos".

Si Alemania es el país donde más se vende, seguida de Francia y España, en China el mercado "está creciendo más de un 50 por ciento anual y será el primer consumidor en dos o tres años". "Seguirán con su arrocera, que no pretendemos sustituir, pero se adapta perfectamente a su recetario y está teniendo una aceptación enorme".

Porque, añade Fernández-Simal, "el perfil de cliente es tan heterogéneo como la sociedad, no tiene edad; en las casas donde se cocina, suele haber una Thermomix al igual que existe una generación de cocineros en España que la usan en sus restaurantes porque la vieron usar a sus madres y abuelas".