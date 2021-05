RTVE perderá 128 millones si se reduce la tasa que le abonan las 'telecos'

Madrid, 27 may (EFE).- El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha advertido este jueves de que la Corporación perderá unos 128 millones de euros si el Gobierno reduce la tasa fiscal que tienen que pagar los operadores de telecomunicaciones al ente público, como ha contemplado la vicepresidenta Nadia Calviño.

Estas han sido algunas de las consideraciones que ha realizado el presidente de la Corporación José Manuel Pérez Tornero al contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios en la comisión de control de RTVE que se ha celebrado en el Senado, en la que los grupos han valorado el cambio de equipo directivo de RTVE aprobado este miércoles por el Consejo de Administración.

Pérez Tornero ha aportado la cifra de los 128 millones tras la pregunta de los populares sobre el anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño, el pasado 7 de mayo, cuando transmitió a los operadores de telecomunicaciones y asociaciones la hoja de ruta del Ejecutivo para incentivar los despliegues de redes 5G.

El presidente del ente público ha dicho que lo que le importa a la dirección de RTVE es mantener la estabilidad presupuestaria y que el Gobierno no tiene por qué consultarle a él, y que las vías por las que entre el dinero en el presupuesto de la Corporación "pueden ser equivalentes" si el resultado es que se financia y no infrafinancia el servicio.

"Lo que me preocupa es caer en un déficit endémico que no pueda ser superado", ha apostillado Pérez Tornero, quien ha incidido en que lo importante también es que a la Corporación se le abran nuevas vías de ingreso que compensen las otras, lo que a su juicio no hizo esta tasa cuando desapareció la publicidad.

Y ahora la vuelta de la publicidad, según Pérez Tornero, "no puede garantizar del todo la sostenibilidad de RTVE", porque "la mayoría la tiene la tiene Google" y por eso, a su juicio, habría que permitir a la Corporación que tuviera otros beneficios comerciales en el futuro.

Tras los cambios anunciados, PP y Vox han vuelto a pedir la eliminación de "Las cosas claras", de Jesús Cintora. El contrato con el programa, según el presidente, es hasta el 30 de junio y el día 1 de junio se planteará al Consejo de Administración si se mantiene o no hasta el 23 de abril, cuando comienza la retransmisión por la mañana de los Juegos Olímpicos, o se hace uno nuevo.

Macarena Montesinos, del PP, le ha insistido en que se sustituya el programa por los "tantos quebraderos de cabeza que ha dado a TVE por su sectarismo más extremo".

También han vuelto a la Cámara las preguntas por los comentarios machistas que se escucharon durante la retransmisión de los Goya y de un partido de fútbol, y Pérez Tornero ha aclarado que se han abierto sendos expedientes informativos para investigar lo ocurrido, que ha condenado, y sobre los que ha actuado de oficio también el Observatorio de Igualdad de la Corporación.

Sobre la interinidad en RTVE (hay 383 interinos), el presidente ha avanzado que antes de final de año se convocarán 343 plazas, a las que calcula se pueden presentar unas 13.000 personas, pero ha asegurado que se va a seguir trabajando para que la interinidad sea "lo estrictamente necesaria".

Para terminar, ha anunciado para este año una cumbre audiovisual hispano alemana, otra con Francia, una tercera con México y probablemente una cuarta con Italia, y que se intentará por una con Marruecos para dar estabilidad a estas relaciones.

Además, estudia un canal de noticias para Iberoamérica, producido por la Corporación, y para potenciar la cultura del español trabaja con la Real Academia Española, la agencia Efe y el Instituto Cervantes.