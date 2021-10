Ruedan "Barcelona Surf Destination" con Italo Ferreira como protagonista

Barcelona, 21 oct (EFE).- Surf Channel y Rakuten TV han comenzado el rodaje de "Barcelona Surf Destination", documental protagonizado por el brasileño Ítalo Ferreira, primer campeón olímpico en la historia del surf, que hace un recorrido por la provincia junto al surfista barcelonés Alex Vilalta.

El documental llegará a las pantallas en 2022 y estará disponible de forma gratuita en la programación lineal y a la carta de Rakuten TV, con presencia en más de 43 países europeos.

También se emitirá en Surf Channel TV, el único canal de televisión lineal en España y Europa dedicado exclusivamente al mundo del surf, que también forma parte de la programación lineal gratuita de Rakuten TV.

A través de un viaje por diferentes localidades en las que el surf es parte de la cultura, como Castelldefels o Malgrat del Mar, Ítalo Ferreira pondrá al descubierto las maravillas del mundo del surf y descubre lugares a través de su gastronomía, patrimonio, personajes, así como deporte y aventura.

Vilalta acompañará a Ferreira en esta aventura, que consistirá en recorrer diferentes playas y espacios para practicar surf, hydrofoil, wakeboard y paddle surf.

Durante este viaje los protagonistas se encontrarán con diferentes personajes relacionados con el mundo del surf como la actriz y modelo profesional Amaia Salamanca, la surfista profesional Lucía Martiño o la surfista y periodista valenciana Mireia Martínez.

"Barcelona Surf Destination" se incorporará a la colección Rakuten Stories, que presenta el contenido original y exclusivo de Rakuten TV, con historias que reflejan el ADN de la compañía desde una óptica deportiva.

La colección, disponible a la carta y como canal lineal en el servicio gratuito de la plataforma, cuenta con múltiples documentales exclusivos como "Andrés Iniesta-El héroe inesperado"; "BVB 09 Stories: who we are"; "Break Point: A Davis Cup Story"; "Ride Your Dream"; "Los secretos de la Roja-Campeones del Mundo"; "The Australian Dream"; "Inside Killian Jornet"; "Sadio Mané-Made in Senegal"; "Serge Ibaka-Anything is Possible"; "Gigantes"; "SEVE" y, próximamente, "Ona Carbonell: Empezar de nuevo" y "Campeonas".