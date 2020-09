"Ruido de fondo", el disco "más importante y maduro" de Sidecars

Madrid, 3 sep (EFE).- A pesar de las circunstancias tan complicadas que está viviendo el mundo de la música, Sidecars cumple con la tradición de estrenar material cada dos años y mañana publica "Ruido de fondo" (Warner Music), su álbum "más importante y maduro hasta ahora", pero con su esencia rocanrolera de siempre.

Si el anterior disco, "Cuestión de gravedad", lo definían como el "álbum más conceptual" que habían lanzado, con "Ruido de fondo" dan un paso más allá y lo califican como el "mejor" que han hecho hasta ahora.

"Cada disco nos sirve para subir medio peldaño más, y esta vez estamos en el peldaño más alto de nuestra carrera y por eso es el disco más importante", comenta Juancho Conejo, vocalista y compositor del grupo en una charla con EFE.

Íntimamente suya es esta historia armada musicalmente junto a sus compañeros, el bajista Dr. Gerbass y el batería Ruly, y templada por Nigel Walker como productor en la que es su cuarta colaboración -le califican como "uno más de la banda"-, esta vez con "más margen de acción".

Junto a él, "y como es ya una costumbre", han trabajado sin más maqueta que la guitarra acústica en una grabación que duró cerca de 10 meses, preparando "el disco más laborioso y el que más respeto" les ha dado.

"A nivel texto es el disco más redondo y en el que me he atrevido a hurgar un poco, a cavar un poco más hondo así, abrirme un poquito más", añade Juancho.

La banda comenzó a trabajar en su sexto disco a mediados del pasado año, aunque no fue hasta comienzos de 2020 que entraron a grabar sus canciones en Estudio Uno. Con el 80 por ciento grabado tuvieron que suspender todas las sesiones y el último empujón lo han dado en los últimos meses.

"Menos mal que lo teníamos todo acabado antes de que llegara la pandemia, si no, no hubiéramos podido presentarlo al público ni cumplir con el ritual de sacar cada dos años un disco", suspira Ruly.

Si algo puede resumir un disco tan emocional como este, es que se trata de "una obra muy humana y valiente, que baja la guardia y nos muestra los mejores y los peores momentos, los sentimientos más eufóricos y también los menos agradables", asegura.

Y no es un álbum que se caracterice por contar una historia de principio a fin, si no que cada canción tiene una propia.

"Hay canciones que le he escrito a algunas personas. Hay canciones que hablan directamente de mí en primera persona y, no lo sé, son cosas que me iban saliendo de dentro en momentos muy diferentes, no podía esperar a no escribir esa letra", declara.

De esta manera, Sidecars presenta una "batalla entre la esperanza y el miedo", con las "ganas de vivir como combustible pero siempre mirando de reojo".

"Hay canciones que hablan de distintos tipos de miedo. En algunos le hablo a otra persona y le digo -como es el caso de 'Mundo imperfecto' o de 'Garabatto'- 'tienes mucho talento, tienes que superar un poco ese miedo porque puedes conseguir lo que quieras'".

"Sin embargo, en otros casos hablo de miedos míos, porque, supongo que el miedo es un buen aliado en el fondo, es un buen baúl del que tirar para escribir, porque todos tenemos mucho de lo que temer", incide el vocalista.

De ahí que el título del disco tuviera que llamarse "Ruido de fondo". "Es un ruido que todos tenemos en la cabeza y tenemos que vivir con él. Ese runrún que no para y que si lo intentas callar suena más alto", explica.

Para un artista siempre es difícil quedarse con una canción del disco, porque, al fin y al cabo, cada una tiene su porqué, pero, sin embargo, Juancho confiesa que para él la canción "más bonita" del álbum es la que canta a dos voces junto a Angie Sánchez.

"Fue todo un acierto, la presentamos al público antes de que saliera el disco y funcionó bastante bien, así que tiramos para adelante con ella", dice Ruly.

Todavía sin confirmar, la banda ha asegurado a EFE que habrá una gira, aunque no será como la tenían planeada inicialmente en grandes espacios y con el público de pie, sino en teatros. "Nos gusta este formato, estamos acostumbrados a ello, y ahora mismo es lo mejor que tenemos y podemos hacer, dadas las circunstancias", concluye el batería.

Por Silvia García Herráez.