La rutina de Pilar Rubio es "cada día diferente y en un lugar distinto"

La presentadora Pilar Rubio está inmersa en una vorágine de proyectos; es colaboradora en el programa “El Hormiguero”, tiene su plataforma de venta de ropa, gestiona su blog, será diseñadora de una colección cápsula, y es la madrina de la “Pop-Up” navideña que ha inaugurado Amazon en Madrid.

Su rutina es “cada día diferente y en un lugar distinto”, ha contado a Efe en una entrevista sobre sus horarios, fijados por los diferentes trabajos que desempeña, donde los ensayos para su colaboración semanal de “El Hormiguero” marcan la estructura de su día a día en muchas ocasiones.

“Hay pautas que intento que sean una religión a diario: levantarme, preparar a mis niños y entrenar, a partir de ahí ya puedo adaptarme al resto de cosas”, sentencia sobre su rutina.

Y es que, para Rubio el deporte es una disciplina esencial, donde el “kick-boxing” se posiciona como su práctica favorita: “intento entrenar todos los días a primera hora, que es cuando más energía tengo, al menos una o dos veces por semana”, detalla.

Encontrar tiempo para entrenar “no es fácil” teniendo en cuenta los diferentes frentes que tiene abiertos, donde además de llevar al día su blog y la plataforma de moda “My Shop List”, donde vende sus prendas y estilismos, prepara con ensayos los retos interdisciplinares de su colaboración semanal para “El Hormiguero”.

“Cuando me proponen un reto planifico los días de ensayo, y en ocasiones tomo clases con algún profesor, cuando se trata de áreas especializadas”, cuenta Pilar Rubio sobre su preparación en esta sección, en la que los retos varían desde aguantar cuatro minutos de apnea a tocar el violín o disparar con arco.

“Con los retos aprendo mucho, de hecho, me gustó tanto aprender a tirar con arco que me examiné para adquirir el título, y ahora cuando tengo tiempo libre me escapo al campo de tiro a practicar”, confiesa la presentadora entre risas.

Sobre sus próximos proyectos, desvela que ha diseñado “una colección cápsula para una gran firma” que verá la luz en enero de 2020, de la que revela podrán encontrarse diseños “cómodos y funcionales, para poder llevar todo el día”, explica.

La moda es para Pilar Rubio un pilar importante, así lo demuestran muchas de sus publicaciones en Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores: “en esta profesión estamos expuestos, pero creo que las redes sociales tienen muchos aspectos positivos, como conocer qué le gusta mi audiencia”, cuenta sobre su gestión de las redes.

Sobre esta Navidad, afirma que intentará “escapar de la ciudad unos días”, aunque, es algo que aún tiene que “meditar”, confiesa.

Así ha confesado durante la presentación de la Pop-Up navideña de Amazon "#amazonencaja” en los Cines Callao de Madrid, donde enfundada en un vestido largo de Sandro ha inaugurado el evento junto a la actriz española Paz Vega.

Por María Muñoz