El sábado trae la mejor música internacional sin salir de casa

Lady Gaga, Alicia Keys, Usher o Jennifer López son algunos de los muchos artistas de reconocida fama internacional que actuarán en el "One World: #TogetherAtHome", el gran concierto solidario que MTV ofrece ese sábado en directo para ayudar en la lucha contra el Covid-19.

-- "One World: #TogetherAtHome", un concierto de altura y solidario.

Un evento focalizará la atención musical de medio mundo, el "One World: #TogetherAtHome", auspiciado por Lady Gaga y Global Citizen a beneficio del fondo solidario de la OMS para homenajear a los sanitarios que luchan en primera línea contra el Covid-19.

Durante ocho horas, actuarán artistas como Billie Eilish, Alicia Keys, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Jennifer Lopez, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift y Usher, entre otros, y se podrá seguir en directo a partir de las 20 horas en el perfil de Facebook de MTV.

Además, The Killers, que en estos meses ultiman un nuevo disco, ofrecerán un concierto desde su Instagram oficial a partir de las 19:00 GMT.

También los españoles Amaral servirán música desde sus hogares a través de su canal de Instagram a las 21:30 horas.

-- ¿Quieres aprender de cine?.

Los amantes del cine tienen la oportunidad de recibir un curso intensivo virtual de la mano de Mark Cousins, cineasta y divulgador que se dio a conocer con su épica y a la vez íntima y muy personal serie "The story of film", un recorrido de 15 horas a través de la historia del cine desde un enfoque global y no solo centrado en Hollywood.

Lo que ahora propone Cousins, de forma abierta y gratuita en su canal de Vimeo, es una nueva inmersión educativa en el cine a través de sus principales elementos: la profundidad, el color, la mirada, pero también la memoria, los finales o la rebelión, con su habitual enfoque libre y poético. El vídeo, titulado "40 días para aprender cine", puede verse de una sola vez -dura 2 horas y 15 minutos- o por capítulos, uno por día de cuarentena minutos.

Quien se quede con las ganas puede ver en Filmin su trabajo más ambicioso y aclamado, "The story of film: An Odissey".

-- "Mrs América" llega por fin a HBO.

Cate Blanchet se pone en la piel de Phyllis Schafly, activista conservadora y antifeminista en esta serie de FX cuyo estreno en HBO España, previsto para el miércoles 15, se ha retrasado hasta este sábado como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Narra la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos y la reacción en contra encabezada por esta mujer también conocida como "la novia de la mayoría silenciosa".

-- Dos magníficos planes de teatro: "Leyendo a Lorca" con Irene Escolar y la ópera "Faslstaff", de Verdi.

En colaboración con el Pavón Teatro kamikaze, Irene Escolar recupera este sábado para #teatroconfinado del Teatro de la Abadía su recital "Leyendo Lorca", un homenaje al poeta a partir de piezas de sus obras más conocidas como "Bodas de sangre", "Doña Rosita la soltera", "Yerma", "Sonetos de amor oscuro" o "El público".

Además, el Teatro Real estrenó el montaje de Laurent Pelly del "Falstaff" de Verdi el 23 de abril del año pasado, día internacional del libro, y este sábado ofrece la oportunidad de contemplar esta historia inspirada en pasajes de "Las alegres comadres de Windsor", "Enrique IV" y "Enrique V" de Shakespeare en su plataforma MyOperaPlayer.

-- Sumérgete en el Reina Sofía en el homenaje de Sarah Maldonor.

El Museo Reina Sofía, en colaboración con Cineteca y Documenta Madrid, homenajea a Sarah Maldonor con una proyección este fin de semana de tres de sus creaciones.

Las obras que se proyectarán son el corto inédito "Miró, peintre" (Miró, pintor), "SScala Milan AC" y "Un dessert pour Constance" (Un postre para Constance). Los vídeos están disponibles desde el pasado viernes hasta el domingo 19 en la web del museo (https://www.museoreinasofia.es/actividades/recuerdo-sarah-maldoror)

La cineasta, que falleció hace unos días en París por coronavirus, fue pionera del cine feminista y anticolonial y es autora de una filmografía en la que teatro y poesía dialogan con la imagen.

-- Tradición a cargo de un tres estrellas Michelin.

Desde que comenzó el confinamiento son muchos los cocineros que comparten sus conocimientos en redes sociales. Jesús Sánchez, del 'triestrellado' Cenador de Amós (Cantabria) ha optado por un formato diferente, en el que invita a distintas personalidades a que le pongan a cocinar su receta favorita.

Este sábado a las 13:00 horas en Instagram (@_jesussanchez), será Susana Pérez, responsable del conocido blog de recetas webosfritos, quien le pida un ajoarriero de Cuenca, de forma que para hacerlo en casa los espectadores necesitarán bacalao, patatas, huevos, ajos, pan rallado y aceite de oliva. Un buen plato y unas risas están aseguradas.

-- Despierta tu lado más solidario.

La empresa Pop Up Chic, especialista en mercadillos en diferentes lugares de España, colabora con la Fundación Bobath, que se ocupa de niños con discapacidades y en dificultades, ha organizado un mercadillo solidario a través de la web www.tiendachic.online.com en el que parte de las ventas irán destinadas a la Fundación. Hay un apartado decoración, gourmet y moda.

-- El yoga sigue siendo una gran opción también el fin de semana.

Almudena Sánchez, a través de su perfil de Instagram @almudena_yogalife, ofrece clases semanales de yoga. No olvide consultar los horarios de cada día.