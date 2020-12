Sáinz-Villegas: Es un "sueño" tocar con la Filarmónica de Berlín

Berlín, 30 dic (EFE).- El guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas considera "un orgullo" y un "sueño hecho realidad" el poder tocar con la Filarmónica de Berlín en el concierto de esta Nochevieja, donde interpretará un repertorio marcadamente hispano.

En una entrevista con Efe tras su primer ensayo en la capital alemana, el artista español (Logroño, 1977) explica que éste va a ser "un concierto muy especial" a causa de la pandemia, que les ha obligado a suspender las dos actuaciones con público y limitarse al concierto que retransmitirán en directo varias televisiones europeas y la plataforma de la Filarmónica.

"Aunque no tengamos público vamos a tener la oportunidad de compartir esperanza y consuelo con todas las familias que han sufrido tanto por la pandemia", asegura Sáinz-Villegas.

"La música es ahora más importante que nunca por la situación que ha generado la pandemia. La música es un elemento que nos conecta con nuestras emociones", apunta este músico.

En su opinión, la sociedad necesita ahora que la música le recuerde quién es y, "a través de las emociones", encontrar "las fuerzas" necesarias para "superar los retos".

Sáinz-Villegas tuvo además unas palabras para todo el sector cultural, que ha sufrido especialmente la pandemia por las restricciones que han impedido la inmensa mayoría de actos y espectáculos desde el pasado marzo en todo el mundo: "Ha sido un año muy complicado para las artes escénicas".

"Animo a todos los artistas que se encuentran ahora en una posición de fragilidad a que aguanten como sea. Tenemos que aguantar, tenemos que recordarnos que tenemos una misión y una responsablidad social, sacar fuerzas de flaqueza y encontrar formas de transmitir el arte", reflexiona.

REPERTORIO ESPAÑOL

El programa del concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín incluye, entre otras obras, el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, música de ballet de Manuel de Falla, el Romance anónimo y el Capricho Español de Nicolai Rimsky-Korsakov.

"Es un honor para España, como país y cultura, que la Filarmónica de Berlín esté pensando en este programa", asegura el guitarrista.

Fue la propia Filarmónica la que elaboró el repertorio y se puso en contacto con Sáinz-Villegas, que aceptó encantado de poder contribuir a extender el "legado cultural español" que "inspira al mundo" y donde la guitarra juega un papel esencial.

"Me encantaría que este tipo de conciertos se celebrasen también en España", comenta.

Sáinz-Villegas añade además otro dato: hacía 38 años que la Filarmónica de Berlín no invitaba a un guitarrista español. En aquella ocasión se trató nada menos que de Narciso Yepes.

COMPONENTE PERSONAL

Para Sáinz-Villegas el concierto tiene también un importante componente personal. El guitarrista vuelve a Berlín, donde estudió hace dos décadas, para un concierto en una fecha muy especial y con "una de las orquestas más prestigiosas del mundo". "Me llena de orgullo", afirma.

"Al entrar de nuevo en la Filarmónica he sentido un 'flashback'. He visto dónde me sentaba como público cuando era estudiante. Y de repente me he visto en el escenario. Ha sido mágico", recuerda Sáinz-Villegas.

El músico, que reconoce que no ha vuelto mucho como intérprete a Alemania tras sus años de formación, espera que este concierto sea "el principio de muchos" porque se siente fascinado por "la tradición musical" de este país.

Dispuesto a disfrutar de "cada segundo y cada nota" del concierto de Nochevieja con la Filarmónica, Sáinz-Villegas asegura: "Alemania me ha dado mucho".