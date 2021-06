Salaverri pide luchar para que plataformas digitales den royalties fuertes

Logroño, 17 jun (EFE).- El productor y experto musical Fernando Salaverri ha afirmado a Efe que “hay que luchar para que esas grandes plataformas digitales” de música en streaming "den los royalties correspondientes" y que "tengan la suficiente fuerza como para que se pueda vivir de ello”.

Salaverri (Vitoria, 1944), quien ha trabajado en la producción de artistas como Raphael, Miguel Ríos y José Luis Perales, diserta este jueves en Logroño sobre "Música y valores", a través del canal de YouTube de la asociación riojana “La Bitácora XXI”.

Ha explicado que “los creadores, autores y artistas no están recibiendo lo que deberían” por las reproducciones de sus canciones mediante streaming, que, “al ser a través de redes sociales y plataformas, tienes que tener muchas visitas para que, realmente, consigas algo de dinero, y eso lo alcanzan muy pocos”.

En 2004, “con la llegada del ‘top manta’, trabajaban en España, de forma directa o indirecta, alrededor de 800.000 personas en la industria de la música y en la actualidad no llegan a 40.000", ha dicho, y "las discográficas se han tenido que reciclar y han sido momentos durísimos porque la piratería ha sido terrible”.

Este miembro de la Academia de TV y Premio Bravo Nacional de Música 2019 ha remarcado que “la música tiene una característica extraordinaria, que es que está por encima de las ideologías y las creencias, y es lo más puro que va a través del aire porque no contamina nada”.

“España no es un país exactamente muy musical, no hemos tenido, normalmente, muchos directivos ni presidentes que hayan sido muy proclives a la música, pero, a pesar de eso, los españoles tenemos una riquísima cultura musical porque tenemos toda clase de estilos musicales”, ha subrayado.

Ha incidido en que “esa música está llena de valores porque es, un poco, la banda sonora de la vida" y, además, "la música ayuda en muchos momentos de tristeza, agotamiento y alegría. Siempre, de alguna manera, la música está presente”, algo que quiere “reivindicar”.

“Creo que los españoles no le damos la suficiente importancia a esa gente que se esfuerza y el esfuerzo, en sí mismo, es un valor importante. Es un sacrificio tener que estar estudiando, hay gente que tiene que estar horas y horas todos los días para estudiar”, ha precisado.

Ha asegurado que “un músico tiene que estar toda su vida pendiente de estudiar y es un esfuerzo constante que no siempre es muy agradecido, pero es una cuestión de vocación”.

“En todo el mundo de la cultura hay una característica común, que es que solo vales lo último que has hecho, no te miran por todo el conjunto de tu obra, a no ser que seas uno de los privilegiados, pero privilegiados hay pocos”, ha incidido.

A sus 77 años, este productor continúa trabajando porque “en algo habrá que seguir luchando”, y, entre sus proyectos futuros, ha mencionado la preparación de un disco especial del 30 aniversario del grupo Tam Tam Go! y otro álbum de la Royal Filarmónica Orquesta con Luis Cobos.

“Me ha dado tanto la industria de la música que tengo que seguir defendiéndola con mi esfuerzo y ayudando a todo el que pueda, sobre todo, para que la gente joven vaya cogiendo ese espíritu de triunfo que hace falta para trabajar en este negocio, que es muy difícil y no se enseña en los colegios y universidades”, ha concluido.

Sergio Jiménez Foronda