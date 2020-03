"Desde el salón de casa" por el coronavirus, así fue el concierto solidario

El distanciamiento social en tiempos del coronavirus no ha impedido que las estrellas de la música se "reúnan", de forma virtual, para participar en un concierto benéfico que ha conectado en directo y por televisión los hogares de artistas como Alicia Keys, Billie Eilish, Sam Smith y Camila Cabello.

Una decena de cantantes, comandados por Elton John, abrieron las puertas de sus casas y convirtieron al sofá de sus salas de estar en el escenario de un singular evento musical organizado en este momento de cuarentena que vive gran parte de la población mundial.

Desde Alicia Keys, que inauguró el recital al piano, hasta Elton John y Mariah Carey, la consigna más repetida por todos fue la dedicada a agradecer la labor de los médicos, enfermeros y de todo el personal sanitario que combate diariamente al COVID-19.

"Esta va dedicada a todos los profesionales de emergencias y médicos del mundo", dijo Alicia Keys antes de interpretar "Underdog", cuya letra ("encontrarás que algún día, bien pronto, conseguirás levantarte") tomó un significado más global que nunca.

Antes, Elton John ejerció de maestro de ceremonias desde el colorido salón de su casa, donde introdujo un evento que trataba de recaudar donaciones para varias organizaciones benéficas que entregan alimentos y equipos médicos a las familias más desfavorecidas por esta pandemia.

Días antes, solo en Estados Unidos más de 3 millones de personas se registraron en los servicios de desempleo por la crisis del coronavirus, la cifra de altas más elevada de la historia.

"Una vez que superemos estos tiempos difíciles, llegarán días mejores", aseguró John, que mostró los mensajes de ánimo que enviaron, entre otras celebridades, Lady Gaga, Ellen DeGeneres y Melissa McCarthy.

Ya que por las medidas para prevenir contagios era imposible juntar a todos los artistas sobre un escenario, el ingenio dio lugar a situaciones inesperadas como una peculiar reunión de los Backstreet Boys que interpretaron al unísono su clásico "I Want It That Way", cada uno desde sus casas.

Nick Carter cantó desde la piscina de su residencia en Las Vegas acompañado de sus hijos, al igual que Kevin Richardson, mientras que Brian Littrell mostró una sala de estar con una peculiar máquina de jugar al pinball decorada con imágenes de Elvis Presley que llamó la atención en redes sociales.

El concierto y las circunstancias fueron una buena ocasión para "colarse" en las vidas de las celebridades y ver sus hogares y situaciones cotidianas.

Por ejemplo, la estrella del momento y triunfadora de los últimos Grammy, Billie Eilish, cantó sobre el sofá de su casa, y junto a su hermano Finneas con la guitarra, el éxito "bad guy", nombrada mejor canción del año en los Grammy.

También desde el sofá y con la guitarra en mano actuaron la pareja formada por Camila Cabello y Shawn Mendes, mientras que Mariah Carey interpretó "Always Be My Baby" desde su estudio doméstico pero "con la puerta abierta para vigilar a los niños".

La cuarentena pilló a Sam Smith sin instrumentos en el hogar, por lo que el cantante decidió participar en el concierto doméstico con su voz y una versión "a capella" de la canción "How Do You Sleep?", que recibió alabanzas en las redes sociales.

Antes, Billie Joe Armstrong regaló a la audiencia una interpretación acústica de "Boulevard of Broken Dreams", el himno por excelencia de Green Day.

"Espero que estéis felices, en estos días que son estresantes para todos", reconoció el músico.

A continuación, Elton John y la cantante Lizzo mantuvieron una conversación por videollamada en la que dieron consejos para convivir bajo esta situación de crisis.

"Nos hemos distanciado socialmente por motivos de salud -advirtió Lizzo-. Pero tenemos que estar más cerca que nunca".

Demi Lovato, H.E.R., Tim McGraw y Dave Grohl de los Foo Fighters completaron las actuaciones.

Para terminar, Elton John cerró la reunión musical con "Don't Let the Sun Go Down on Me", interpretada con el teclado de su hijo, ya que, según reconoció el músico, "está pasando el confinamiento en una casa sin su habitual piano".

"Cuando todo esto acabe, estaré allí fuera tocándolo para vosotros de nuevo", prometió con esperanza.

Javier Romualdo