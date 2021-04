Santiago Segura: "Me siento una especie de servicio público"

Barcelona, 19 abr. (EFE).- El actor y director Santigo Segura, que recogerá este lunes el galardón a la Industria Cinematográfica de los Premios Sant Jordi RNE de Cine, se ha mostrado contento de haber hecho reír al público en plena pandemia con su película "Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra".

"Me siento como una especie de servicio público", ha bromeado el cómico en la rueda de prensa previa a la gala que tendrá lugar esta noche en los Cines Verdi de Barcelona.

Las actrices Vicky Peña y Patricia López Arnaiz también estarán presentes en la ceremonia de recogida de premios, que será presencial y con todas las medidas de seguridad sanitaria que marcan las autoridades, según RTVE.

López Arnaiz, que en el último año ha recibido premios tan prestigiosos como el Goya a la Mejor Actriz por "Ane", ha reconocido que los últimos meses han sido muy importantes para su carrera porque ha podido interpretar personajes tan diferentes como los de "Ane", "Uno para todos" y "Ofrenda a la tormenta".

"A mí también me gustaría que me dieran papeles más variados, pero cuanto más te conoce la gente, más te encasillan", ha señalado Segura quien, no obstante, ha reconocido, más en broma que en serio, que "con la cara que tengo, ya es todo un mérito que protagonice películas".

El premio a la Mejor Película Española lo recogerá hoy en persona José Luis López Carrasco por "El año del descubrimiento", en una edición de los galardones "muy buena para los documentales", según Conxita Casanovas, directora de un jurado que también ha premiado "My mexican bretzel", de Nuria Giménez, como Mejor Ópera Prima Española.

"Me alegro mucho de que la gala sea presencial porque odio el rollo telemático", ha apuntado Santiago Segura, que en estos momentos tiene una obra de teatro en cartel, "con el 50% de aforo y todas las medidas de seguridad", y durante el pasado verano se atrevió a estrenar su película cuando casi todos esperaban tiempos mejores.

"Con precaución, pero hay que seguir haciendo cosas -ha defendido el creador de Torrente- porque el humor ayuda a la gente a llevar mejor el día a día".

No obstante, algunos de los invitados internacionales no podrán acudir a la gala por las actuales dificultades para desplazarse, como es el caso del director de la película polaca "Corpus Christi", Jan Komasa, el actor italiano Luca Marinelli y la actriz chilena Mariana di Girolamo.

El actor Mario Casas tampoco podrá recoger personalmente su premio por motivos de agenda, pero lo hará por él el director de la película por la que ha sido premiado, David Victori.

La gala se retransmitirá esta noche en directo por Ràdio 4 y en diferido por La 2 el próximo 22 de abril a las 19.15 horas.