Sarah Paulson y el origen de "Ratched": "Creí que era lo más loco del mundo"

Los Ángeles (EE.UU.), 11 sep (EFE).- La enfermera Ratched de "Alguien voló sobre el nido del cuco" (1975) es una de las villanas más famosas del cine y ahora Sarah Paulson, sin duda una de las actrices del momento, la interpreta en la precuela "Ratched", un papel que, según confesó a Efe, le pareció de primeras una idea disparatada.

"Tengo que decir que cuando Ryan Murphy me preguntó si quería hacerlo pensé que era lo más loco del mundo. Louise Fletcher ganó el Óscar por su interpretación de Ratched. Me parecía que (aceptar este nuevo papel) era algo realmente absurdo", dijo.

"Pero luego leí el primer episodio, vi la película, observé la actuación de Louise varias veces y pensé que la cinta era en lo que Ratched se convertía, pero nosotros estamos intentando contar una historia sobre cómo empezó algo de todo eso", añadió.

Paulson (Tampa, EE.UU., 1974) es un rostro imprescindible de la televisión en los últimos años y ahora se apunta un nuevo tanto con "Ratched", serie que estrenará Netflix el viernes 18 de septiembre y en la que está acompañada por Judy Davis, Sharon Stone, Cynthia Nixon, Jon Jon Briones y Finn Wittrock.

La enfermera que desquiciaba a Jack Nicholson en "Alguien voló sobre el nido del cuco" es aquí una joven de los años 40 con retorcidas intenciones y extraordinariamente astuta que entra a trabajar en un hospital psiquiátrico.

UN MITO EN EL RETROVISOR

En la historia del cine, solo hay tres cintas que hayan ganado los cinco Óscar considerados como los más importantes (mejor película, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor y mejor guion): "Sucedió una noche" (1934), "El silencio de los corderos" (1991) y "Alguien voló sobre el nido del cuco".

Así que Paulson comenzó su viaje en "Ratched" con la recordada película de Milos Forman en el retrovisor y con la aplaudida e inquietante interpretación de Fletcher muy presente.

"Quería ser respetuosa y tener lo más posible de eso en mi cabeza como pudiera, pero, al mismo tiempo, Ratched, en esta serie, no es todavía la mujer de la película", detalló.

"Hubo un momento en el que pensé si debía hablar como ella, si debía ponerme lentillas azules, todo eso... Pero luego pensé que mi trabajo aquí es intentar darle algo de sustancia a lo que ya se presentó de una manera. No sé, no sé si he tenido éxito en ello, no sé la respuesta, pero desde luego que lo intenté", aseguró con una sonrisa.

Con "American Crime Story: The People v. O. J. Simpson" (que le dio el Globo de Oro y el Emmy a la mejor actriz de serie limitada) o "American Horror Story", Paulson convirtió su alianza profesional con el productor y guionista Ryan Murphy en uno de los tándem de moda de la televisión estadounidense.

Y "Ratched" continúa por una senda de Murphy en la que Paulson se siente como pez en el agua: diseño de producción espectacular, humor siniestro, diálogos punzantes y con sorpresas en cada esquina, y una gran presencia femenina en el elenco (no hay que olvidar que la cinta original era, por el contrario, muy masculina).

"Creo que eso último es un tributo real a Ryan, a lo que le gusta explorar y lo quiere mostrar en el mundo", dijo Paulson.

"Las mujeres son más del 50 % de la población y debería reflejarse en la programación que las historias de las mujeres son tan vitales e importantes como las de los hombres", añadió.

"De nuevo, le doy el crédito a Ryan. En el primer guion que leí, los únicos personajes que había eran el doctor Hanover (Jon Jon Briones) Bucket (Judy Davis) y Ratched. Todo lo que pasa con los personajes de Sharon Stone, Sophie Okonedo y Cynthia Nixon fueron añadidos por Ryan al show y creo que era muy importante para él que la idea central de la serie fuera 'las mujeres unidas'", finalizó.

DUELO DE ENFERMERAS

La imagen de sonoridad que presenta Paulson no es, en cambio, lo que predomina en el comienzo de la serie, ya que en los primeros capítulos sobresale la cortante rivalidad entre la advenediza Ratched frente a la veterana y desconfiada enfermera Bucket.

"Creo que a primera vista siente el desafío que esta joven mujer presenta. Y también un cierto antagonismo", contó Judy Davis, nominada al Óscar por "A Passage to India" (1984) y "Husbands and Wives" (1992).

Pero la australiana también defendió el recelo de su personaje al conocer a Ratched.

"Bucket no tiene las cosas claras sobre sí misma y no tiene una visión objetiva sobre sí misma. Pero no lo hace mal juzgando a otras personas", sostuvo.

David Villafranca