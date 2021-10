Saura añade una muesca con "El rey de todo el mundo" y México en su corazón

Valladolid, 29 oct (EFE).- Una muesca más a su dilatada y laureada trayectoria ha añadido el director y guionista Carlos Saura con su última película, "El rey de todo el mundo", un recorrido por la historia y la tradición de México a través de un musical realizado en clave vanguardista y que ha estrenado este viernes en Valladolid.

A sus casi 90 años de vida, que cumplirá el próximo 4 de enero, Carlos Saura (Huesca, 1932) suma también un nuevo capítulo a su vocación de análisis e investigación musicales a través del folclore, una vertiente de su filmografía que inició en 1981 con "Bodas de sangre" y que, después de recorrer España, recala ahora en México.

"La música de México me ha gustado de toda la vida, con Jorge Negrete y Los Panchos... y cuando estuve allí rodando "Antonieta" me traje cantidad de música y el deseo de hacer una película sobre ella", ha detallado durante una rueda de prensa al término del estreno, fuera de concurso en la última jornada de proyecciones de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Con la participación de Vittorio Storaro en la dirección de fotografía, Saura se ha sumergido en la historia musical de México desde la época precolombina hasta la independencia y la sociedad actual, a través de una ficción que combina pasión y ternura, dolor y tensión, violencia y drama.

El realizador ha combinado todos esos elementos a través de música y bailes temperamentales con una puesta en escena vanguardista pero de claras resonancias folclóricas a través de la ranchera, el corrido, el bolero y el huapanago, entre otros aires con reminiscencias precolombinas, coloniales y mestizas.

"Ha sido una experiencia nueva, diferente y magnífica, una aventura hacia lo desconocido en la que muchas cosas han sido improvisadas, que es lo que más me gusta", ha comentado Saura durante su comparecencia ante los medios informativos, que ha compartido con Storaro y la actriz Eulalia Ramón.

A esa improvisación se ha referido Storaro al desvelar cómo lejos de explicarle el relato, Carlos Saura le mostraba una serie de dibujos que daban paso a una narración "que por sí sola iba marcando los ritmos, luego los bailes y su reflejo a través de la cámara dentro de un trabajo continuado que se va integrando".

Con la participación de la Universidad de Guadalajara y del Estado de Jalisco, "El rey de todo el mundo" radiografía el temperamento de México a través de la música y con alusiones al pasado como hace con "La marcha de la humanidad", un fragmento del inmenso mural que pintó David Alfonso Siqueiros y se encuentra en Ciudad de México como alegoría de las principales virtudes del pueblo mexicano.

Durante esta última jornada de la 66ª Seminci, previa a la lectura del palmarés y gala de clausura de este próximo sábado, ha concursado "La venganza es mía", una película indonesia ambientada a finales de los años ochenta del siglo XX en la que su director, Edwin, mezcla sexo, violencia y artes marciales.

"Políticamente era la era del nuevo orden, estaba en su plenitud este régimen militar donde se normalizaba la violencia. Todo se gobernaba y juzgaba bajo los estándares militares y la violencia permeaba la vida cotidiana de la población", ha explicado Edwin durante una rueda de prensa telemática.

En medio de todo ese clima emergen personas con sensibilidad capaces de empatizar y protagonizar una historia de amor. "Ahí está el desafío, vemos historias de amor en un contexto que juega a la contra de la violencia", ha añadido sobre un largometraje que funde comedia, drama y erotismo, basada en la novela del mismo nombre, de la escritora Eka Kurniawan, coguionista del largometraje.

El último filme en competición ha sido una película suiza, segunda en este festival, titulada "The girl and the spider", de los hermanos Ramón y Silvan Zürcher, una mudanza de casa donde los inquilinos también trasvasan sentimientos y sensaciones que los directores despliegan con sutileza, ironía y una evidente carga de profundidad a través de sus personajes.