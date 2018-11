La secuela de "Fantastic Beasts" llega para hechizar los cines de EE.UU.

"Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", secuela de "Fantastic Beasts and How to Find Them", la saga derivada de la franquicia "Harry Potter", llega este fin de semana a la cartelera estadounidense con previsiones de recaudar unos 65 millones de dólares en su debut.

En esta ocasión, los protagonistas, liderados por el experto en criaturas mágicas Newt Scamander (Eddie Redmayne), deben hacer frente al poderoso mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp), cuyo objetivo es dominar la Tierra criando magos de sangre pura.

La cinta, con numerosos guiños a los fanáticos de Potter, incluido el regreso a la escuela Hogwarts, cuenta con Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller y Zoe Kravitz en el reparto.

El otro gran estreno del fin de semana es "Instant Family", de Sean Anders, que cuenta cómo la vida de una pareja cambia de arriba a abajo cuando decide adoptar a tres niños.

Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner y Gustavo Quiroz son los protagonistas.

Además, llegan a las salas las cintas "Widows" y "Green Book".

"Widows", de Steve McQueen, se centra en cuatro mujeres sin nada en común pero que deben unirse cuando descubren que sus respectivos maridos, que formaban una banda criminal, han muerto en un atraco dejando una amplia deuda económica por saldar.

Viola Davis, Michelle Rodriguez y Elizabeth Debicki lideran el elenco.

Por último, "Green Book", de Peter Farrelly, se basa en la vida real de Tony Lip, un duro italo-estadounidense que trabajaba como seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chófer de un magnífico pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos.

Viggo Mortensen y Mahershala Ali son los protagonistas y suenan para conseguir sendas candidaturas al Óscar por sus papeles.