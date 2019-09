La futura secuela de la novela "The Handmaid’s Tale" tendrá una serie de TV

"The Testaments", la novela que publicará próximamente la escritora Margaret Atwood, tendrá su propia adaptación a una serie de televisión, que servirá como secuela de la también televisiva "The Handmadis's Tale", confirmaron este miércoles la productora MGM y la plataforma Hulu.

En una exclusiva publicada por la revista Time, los responsables del servicio de contenidos por internet que emite actualmente la serie de televisión basada en la novela original "The Handmaids's Tale" confirmaron que están negociando las condiciones para rodar otra serie de televisión que continúe la trama de la primera historia, al igual que sucederá con los libros.

Atwood lanzará al mercado el próximo 10 de septiembre "The Testaments", la esperada continuación del 'best seller' "The Handmaid's Tale", que fue publicado en 1985 pero que en los últimos años ha recuperado su popularidad gracias a la serie homónima emitida en Hulu y protagonizada por Elisabeth Moss.

En el libro original, la escritora canadiense imaginó un mundo en el que Estados Unidos sufría un golpe de Estado y en el que la democracia quedaba sustituida por una teocracia autoritaria en la que las mujeres vivirían bajo opresión y discriminación.

La serie homónima de televisión fue muy fiel a la historia del libro, pero creó su propio universo narrativo a medida que se rodaron nuevas temporadas, pues acaba de ser renovada para una cuarta.

No está claro si la serie de televisión que surgirá de "The Testaments" será una continuación de la serie actual de Hulu o se ofrecerá como un trabajo aparte.

Precisamente, la última novela de la escritora canadiense está nominada al prestigioso Premio Booker, por lo que a pesar de no haber sido publicada aún, "The Testaments" cuenta con una candidatura a un apreciado galardón y un proyecto televisivo.

La trama del nuevo libro recuperará el universo distópico de la primera novela, llamado Gilead, pero arrancará más de 15 años después de su escena final y, a diferencia de "The Handmaid's Tale", estará narrado por tres personajes femeninos.