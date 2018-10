La secuela de "Wonder Woman" retrasa su estreno a junio de 2020

"Wonder Woman 1984", la secuela de la exitosa película de superhéroes "Wonder Woman" (2017), se estrenará el 5 de junio de 2020, siete meses después de la fecha anunciada previamente del 1 de noviembre de 2019.

Gal Gadot, la encargada de interpretar a Wonder Woman en la gran pantalla, desveló hoy con un mensaje en Twitter la nueva fecha de lanzamiento de esta película que volverá a contar con Patty Jenkins como directora.

"Tuvimos un tremendo éxito estrenando la primera película de Wonder Woman durante el verano así que cuando vimos la oportunidad de aprovechar los cambios en el panorama competitivo lo hicimos", señaló en un comunicado posterior el estudio Warner Bros.

"Wonder Woman 1984" se cuela así en el hueco libre que ha dejado la cinta "The Six Billion Dollar Man", un proyecto de ciencia-ficción que tiene previsto protagonizar Mark Wahlberg pero que, por ahora, se ha quedado fuera de la agenda de Warner Bros.

No es el único contratiempo que ha sufrido ese filme, ya que el pasado mayo el estudio despidió al cineasta argentino Damián Szifrón ("Relatos salvajes", 2014) como director de este largometraje.

"Wonder Woman" recaudó en todo el mundo 821,8 millones de dólares y se convirtió en todo un hito dentro del cine de superhéroes al contar con una mujer como protagonista y con otra como realizadora.

Kristen Wiig interpretará a la villana Cheetah en "Wonder Woman 1984", cuya acción se desarrollará en los años 80 con la Guerra Fría cerca de terminar.

El chileno Pedro Pascal también participará en el elenco de este largometraje.

Las películas sobre Wonder Woman forman parte del universo cinematográfico que Warner Bros. está desarrollando sobre las historias de DC Comics.

Hasta ahora se han estrenado dentro de este macroproyecto cinematográfico las películas "El hombre de acero" (2013), "Batman v Superman: El amanecer de la Justicia (2016)", "Esquadrón Suicida" (2016), "Wonder Woman" (2017) y "Liga de la Justicia" (2017).

En diciembre de este año está previsto el lanzamiento de "Aquaman" con Jason Momoa como protagonista.