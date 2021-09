Selman Nacar atrapa al espectador en las 24 horas de "Entre dos amaneceres"

San Sebastián, 20 sep (EFE).- Selman Nacar (Turquía, 1990) compite en la sección Nuevos directores del 69 Festival de San Sebastián con su primera película "Entre dos amaneceres", un drama social intenso, desesperanzador y muy ilustrativo de "cómo los humanos pueden darse totalmente la vuelta en un corto plazo de tiempo".

Nacar ganó los premios WIP Europa de la Industria en San Sebastián el año pasado, y confiesa, en una entrevista con Efe, que fue ese "empujón" lo que hizo que pudiera terminar su película

"He esperado dos años para poder verla terminada. Puedo decir que San Sebastián es la casa de mi primer largo, y por lo tanto, también la mía. Sinceramente solo tengo gratitud", y se atreve con un "mis gracias más profundas", inventando la expresión "deeply eskerrik asko".

El cineasta, que estudió en Estados Unidos, afirma que en su país no hay más dificultades para rodar una primera película que en cualquier otro sitio, "siempre hay dificultades, dice, y más ahora, con el covid".

"Pero no tuve ningún tipo de interferencia, quizá porque es una cinta de coste bajo o por el tema que trataba. Creo -reflexiona- que el problema es más del público (que del Gobierno), que no están preparados para ver o explorar algunas temáticas. Me parece que la gente se autocensura, no son los demás".

"Entre dos amaneceres" son 24 horas de la vida de Kadir (Mucahit Kocak), el hijo pequeño de una familia propietaria de una fábrica de tejidos que tiene planes de casarse con una joven de su entorno; los dos son consecuentes con las tradiciones familiares y, ese día en el que el espectador los conoce, Kadir va a pedir su mano al padre de Esma (Burcu Gölgedar).

Simultáneamente, hay un grave accidente laboral en la fábrica y un trabajador resulta gravemente herido. Kadir debe ir a informar a la familia y conseguir que acepten una indemnización en lugar de denunciar. La corrupción, la connivencia de las clases altas con los responsables políticos y sanitarios hacen que Kadir se replantee algunas cosas.

Nacar cuenta a Efe que escribía tres guiones a la vez; estaba trabajando en uno de ellos, y cuando llevaba unas 20 páginas, se dio cuenta de "algo no funcionaba", pero los personajes eran estupendos. Y los sacó de una historia para meterlos en otra.

Así nació "Entre dos amaneceres", su ópera prima, es justamente eso, las 24 horas de un sólo día en el que los protagonistas cambian totalmente de forma de pensar.

"También quería hacer que la audiencia se centrase en el tiempo que yo les mostraba, que no pensasen en el antes ni en después", apunta Nacar, que rechaza ("no le cuadra", dice) el calificativo de "cine social" porque él "sólo quería contar una historia humana".

"Pero es cierto que cualquier historia que hable de gente se convierte en una historia social", concede.

Y sí, aunque acepta que en Turquía es "muy común" que se repitan historias como ésta, de corrupción, avaricia o injusticia, para él el cine "ni está para solucionar problemas ni para influir en la opinión de la gente".

"Este tipo de temas siempre dan que pensar, y lo entiendo, pero no era mi intención que la película diera lecciones o indujera a la gente a pensar una cosa u otra; yo no sé las respuestas a las preguntas que hago en mis películas, solo intento que la gente siga, observe y piense conmigo en estas temáticas".