La Seminci ofrecerá cine de cuatro continentes, de mujeres y nuevos autores

Valladolid, 15 sep (EFE).- Cine de cuatro continentes, realizado en su mayoría por mujeres y nuevos autores, es el perfil de la Sección Oficial de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que abrirá el 23 de octubre la ópera prima de la española Clara Roquet ("Libertad").

La veterana realizadora india Deepa Mehta, con su último filme, ("Funny boy"), clausurará el 30 de octubre un certamen cuya principal sección competitiva mostrará filmografías tan dispares como las de Argentina, Costa Rica, Finlandia, Palestina, Kosovo, Túnez, Irán e Indonesia, entre otras procedencias.

Constará de veintiun películas, tres de ellas fuera de concurso: "Viaje a alguna parte", en la que Helena de Llanos mezcla ficción y realidad en recuerdo de su abuelo, Fernando Fernán Gómez, de quien este año se cumple el centenario de su muerte; el último trabajo de Carlos Saura ("El rey de todo el mundo"), ambientada en el folclore mexicano; y la referida "Funny boy", de Deepa Mehta.

En clave española, además de Clara Roquet ("Libertad"), que presentará en España su estreno como directora, competirá con su tercer largometraje Neus Ballús ("Seis días corrientes").

Retorna a Valladolid el cine iberoamericano con la argentina Paula Hernández ("Las siamesas") y la costarricense Nathalie Álvarez ("Clara sola"), a concurso igual que la francesa Audrey Diwan ("L'évenement") con el filme que acaba de ganar el León de Oro en el festival de Venecia.

Más mujeres competirán en Valladolid, varias de ellas europeas como la actriz alemana Maria Schrader ("I'm your man") y la guionista y directora kosovar Blerta Basholli ("Zgioi"/"Colmnena") con su primer largometraje, un proyecto hecho realidad después de diez años de trabajo.

El cine iraní y el suizo es uno de los más representados, el primero con la participación de Asghar Farhadi ("Gahreman"/"Un héroe"), premio del Jurado en el pasado festival de Cannes; de Panah Pahani ("Jadde khaki"/"Ponerse en marcha"), su ópera prima; y la pareja de realizadores formada por Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam ("Ghasideyeh gave sefid"/"El perdón").

De Suiza son los hermanos Ramon y Silva Zürcher ("Das mädchen und die spinne"/"La chica y la araña") y Fred Bailliof ("La mif"/La fama").

En su mayor parte, las películas analizan relaciones personales desde un punto de vista existencial o espiritual, también conflictos generacionales y de tipo social en relación con las costumbres, cultura y leyes de cada país o territorio.

Sucede así con la vocación cinéfila del pequeño protagonista de "Last film show", del indio Pan Nalin, considerada inmoral por su entorno familiar, o cómo influye la cuestión geopolítica en las relaciones personales, caso de la protagonista de "Saloon huda"/"El salón de Huda"), del palestino Hany Abu-Assad.

Competirán también la tunecina Leyla Bouzid con su segunda película ("Une histoire d'amour et de désir"); el danés Joachim Trier ("Verdens verste menneske"/"The worst person in the world"); el indonesio Edwin ("Vengeance is mine"); y el finés Juho Kuosmanen ("Comparment Nº6"), su segunda película.