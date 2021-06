Una "señal" lleva a Coti a reversionar el tema de su amigo Pau Donés "Agua"

Ciudad de México, 21 jun (EFE).- Incombustible y rumbo a su nuevo disco, lo que era una noche de guitarras y canto con su novia se convirtió para el cantante argentino Coti en una "señal" que lo llevó a reversionar "Agua", la canción de su querido y fallecido amigo Pau Donés.

"Fue muy mágico, estaba con mi chica una noche guitarreando y empezamos a cantar esa canción. Parece que fue una señal de Pau. Cuando me desperté al otro día y vi la fecha dije 'no puede ser' me fui al estudio, la grabamos y fue nuestro homenaje", cuenta este lunes a Efe Roberto Fidel Ernesto "Coti" Sorokin, quien comparte créditos con Candelaria Tinelli, su pareja, en el tema.

"Agua" fue publicado un día antes del primer aniversario del fallecimiento del cantante español, el 9 de junio, y lo ocurrido quedó marcado en la memoria de Coti como una señal del más allá de su colega y amigo.

El cantante, nacido en Rosario (Argentina) en 1973, guarda entre sus mejores recuerdos las conversaciones que tuvo con Donés, el tiempo que compartieron juntos en España, las giras en Perú y las múltiples "guitarreadas en los camerinos de festivales" que marcaron su "vida compartida a través de la canción popular".

Su versión de la canción de Jarabe de Palo "Agua" surge a la par del proceso de creación de su nuevo disco y, además de homenajear a Pau Donés, apoya a dos organizaciones que luchan contra la enfermedad de la que este murió, el cáncer.

Se trata del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo ,en Argentina, y la Fundación Juegaterapia, en España.

"Me parece interesante concientizar y ser solidario con los otros. Creo que la solidaridad es contagiosa y si uno lo hace público podemos sumar fuerzas, lo he comprobado en miles de acciones que hemos hecho", relata.

ENSEÑANZAS, MÚSICA Y EXPERIMENTOS

En general, Coti puede recordar su vida como una "guitarreada" llena de música libre, casual y entre amigos.

Así lo piensa cuando piensa en momentos clave de su trayectoria.

El año 2020 fue particularmente difícil para el cantante porque tuvo que poner freno a su ajetreada vida de escenario en escenario.

Sin embargo, aprovechó el tiempo no solo para hacer música nueva, sino también para experimentar otras formas de contacto con sus seguidores.

"La música siempre ha significado una reacción a los momentos difíciles y este ha sido un momento difícil que seguimos viviendo. La música siempre es un pretexto para sanar y con mi equipo decidimos seguir grabando música e inventarnos los primeros conciertos para seguir adelante", dice.

En ese tiempo se convirtió en el primera artista argentino en hacer un concierto para el público en coches -un autoconcierto- en su país y hasta la fecha ha mostrado tres canciones que prometen convertirse en un disco.

"Voy muy avanzado, pero los discos no se terminan hasta que se terminan. Es muy dinámico y sigo escribiendo y pintando el cuadro", indica el autor, que ha presentado por el momento "Por ahí", "La esquina rosada" y "A tu lado".

Además, el toque artístico de cada sencillo ha corrido a cargo de su hijo Iván, pues, asegura, su familia siempre está presente en sus proyectos.

Sobre sus inquietudes musicales actuales, Coti considera que siempre ha sido un artista "libre y personal".

"Mi manera de hacer música tiene que ver con todo lo que hago, la manera de cantar y de escribir canciones siempre lo considero como una forma de comunicación con el mundo", asevera.

El músico espera poder regresar pronto a los escenarios y, mientras, seguirá mostrando su música en las redes de camino a su nuevo álbum.