Sergio Bastard: No voy a dejar la alta cocina, yo lleno La Casona del Judío

Madrid, 23 abr (EFE).- La Casona del Judío (Santander) encabeza el TOP100 de los restaurantes favoritos de los españoles gracias a platos basados en la despensa cántabra a la que Sergio Bastard imprime originalidad. Aunque en la pandemia surjan voces que cuestionan la alta cocina, lo tiene claro: "No voy a dejarla porque lleno el restaurante".

"Lo tengo muy claro. Cada uno entiende la alta cocina de una forma y la mía es la filosofía del producto cántabro, del mar, las algas. Viene gente joven a vivir su primera experiencia gastronómica y se va feliz. La alta cocina tiene mucha vida y mucho recorrido", afirma en una entrevista con Efe.

Encabezar este TOP100, elaborado con las opiniones y reservas de los usuarios de ElTenedor, le reafirma en esa convicción. "Es un orgullo que sean los clientes los que te den este reconocimiento, máxime en unos tiempos en los que de repente te cierran el restaurante (por las medidas anticovid) y tienes que ver cómo te refinancias".

Sólo en eventos han dejado de facturar 300.000 euros, por lo que reconoce que ha "aprendido muchísimo de la empresa". "He conseguido ser rentable algunos meses, pero menos de lo que me gustaría. Ahora hay que mirar cada euro, tenerlo todo súper calculado", asegura.

Bastard reconoce que no sólo afecta económicamente al restaurante y el negocio de eventos: "Veo en los novios sensación de cansancio; a veces piden que les organicemos la boda como sea, pero en principio es una vez en la vida y les aconsejamos retrasar. Tengo bodas de 2020 aplazadas a 2022".

Ubicada en una antigua casa indiana del siglo XIX de Santander, La Casona del Judío contará a partir de mayo con una zona "chill out" en la que ofrecerá elaboraciones sencillas como rabas, croquetas o hamburguesas. "Son cosas que tienen reclamo, me apetece y lo sabemos hacer".

Bastard llegó a la cocina tras estudiar Derecho: "Mis padres pensaban que estaba loco, pero en la primera clase me di cuenta de que quería ser cocinero. No me he arrepentido".

Después de estudiar en la Escuela de Hostelería de Luis Irizar en San Sebastián y de un proyecto breve en Cataluña, le ofrecieron entrar como jefe de cocina en La Casona del Judío, que acabó por comprar; hoy se reparte tareas con su mujer, Judit Taboada, encargada de los eventos y la decoración.

La cocina de Bastard es de territorio, con mucho protagonismo del Cantábrico y de los pastos. Tiene en mente llevar a la sala un carro con algas y hierbas, para mostrar ingredientes menos conocidos que ha ido incorporando a sus platos tras mucho analizarlos, porque se define como "muy estudioso".

Para él, defender lo local es "defender nuestra cultura" además de contribuir a conservar el planeta. "Al principio la gente me decía que era muy estricto con los vegetales, pero no vivo en Navarra. Eso sí te puedo hacer llorar de emoción con un pimiento de Isla", afirma.

Desde que entró en 2012 como cocinero y socio a La Casona del Judío ha "perdido la cuenta" de los platos que ha creado, a un ritmo de entre 25 o 30 nuevos por año: "Me dan para hacer diez libros".

Su proceso creativo parte de la temporada de cada producto, de un "mirar atrás para ver a lo que te recuerda" y buscarle una armonía en la que nunca falta la acidez.

"La acidez siempre presente porque son menús largos en los que tenemos que limpiar el paladar", explica quien recuerda que, además, "despierta" las papilas gustativas.

"Enamorado" de la colatura de anchoas -el líquido que resulta de su salazón, muy empleado en Italia y desconocido hasta hace unos años en España- consiguió elaborar la suya con El Capricho. La llamó Salmuria y, además de utilizarla para sazonar, la emplea para curar.

"Voy a por más en el tema de la curación, de yemas de huevo, de pescados; además ayuda a la cocción de las legumbres. No siempre es perceptible en el plato, pero tiene muchos usos", explica.

Confía en poder abrir a diario a partir de junio, si las medidas que adopten contra la covid en Cantabria se lo permiten, lo que le permitiría recuperar a parte de su personal que ahora está en ERTE. Y echa de menos una gestión política "más atenta a cada modelo de negocio, porque no es lo mismo una barra de bar que un restaurante con más de cuatro metros de distancia entre mesas".

"Si se hubiera hecho así, habría muchas menos pérdidas para un montón de empresas. Entiendo que no es fácil, pero se podía haber intentado", razona.

Pilar Salas