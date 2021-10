La serie catalana que habla sin tapujos del sexo se cuela en Cannes

París, 13 oct (EFE).- La serie catalana "Oh my goig" ("Oh mi goce" en español), creada por Betevé y la productora Camille Zonca, compite este miércoles en los premios de la diversidad de Mipcom, que ha reconocido su trabajo en la lucha contra la discriminación LGTBIQ+.

La serie, que va ya por la quinta temporada, mezcla ficción y realidad basadas en experiencias de un grupo de jóvenes que asesora a los creadores, y una sexóloga que intenta mostrar a los adolescentes referencias sexuales positivas y acaba con ciertos mitos en debates con ellos.

"Queremos generar referentes positivos en el terreno de la sexualidad, de la identidad de género, mostrar toda la diversidad posible, romper estereotipos y trabajar contra una lacra como es la violencia de género y la LGTBIfobia", explica a EFE el productor ejecutivo de la serie, Albert Baquero.

Baquero se encuentra en la ciudad francesa de Cannes, donde se celebran los premios este miércoles, en el marco del mayor mercado audiovisual del mundo, el Mipcom, que cierra sus puertas este jueves tras cuatro días de encuentros.

El escaparate en el que les ha puesto esta nominación es un impulso que esta productora no esperaba y que ahora está atrayendo a compradores internacionales, dispuestos a adaptar el formato a sus países o a emitirlo en catalán.

"Para una productora como nosotros, la propia nominación es un reconocimiento, un premio para todo el equipo", considera Baquero.

VIOLENCIA Y ACOSO EN REDES

Hasta ahora, la serie ha tratado temas tan importantes como la violencia machista, la discriminación LGTBIQ+, las enfermedades de transmisión sexual, el aborto o la mala praxis de enviar fotos por internet y cómo eso genera problemas de acoso escolar que llegan hasta el suicidio, pero también la "plumofobia" y el acoso o las relaciones en redes sociales.

Esta última temporada se centra en el impacto que la pandemia ha tenido en la juventud y trata más de cerca la salud mental.

Su formato, episodios cortos difundidos en la web y el canal de YouTube de Betevé, ha alcanzado a un público joven, sobre todo en Cataluña, así como a personas LGTBIQ+ que encuentran en "Oh my goig" una respuesta o un respaldo.

El equipo de la producción también está acostumbrado a hacer charlas en institutos, centros cívicos o asociaciones, pero su paso por Cannes podría hacer que llegue a un público mucho más amplio.

"Esos premios abren posibilidades que no habíamos investigado a fondo, pero vemos que puede tener recorrido a escala internacional. Llevamos 24 horas en Cannes y hemos tenido varios acercamientos a raíz de los premios", cuenta Baquero, que señala que su empresa está más acostumbrada a moverse en redes y a una escala de proximidad.

Asegura que los profesionales de la industria que se han interesado se sorprenden especialmente del trabajo que hacen con los adolescentes.

"Es un proyecto que nosotros consideramos de servicio público y nos gusta decir que es una serie creada para jóvenes en colaboración con jóvenes, porque en los guiones de la serie intervienen de forma muy activa con sus historias de vida, que nos ayudan a dar el máximo realismo", añade el productor.

"Oh my goig" compite con otras dos series, una británica y otra neozelandesa, en la sección LGTBIQ+. En total, 24 series internacionales concursan en ocho categorías distintas, desde producciones infantiles a creaciones que hablan de discapacidad o racismo.