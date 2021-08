La serie "Sé lo que hicisteis el último verano" llegará a Amazon en octubre

Madrid, 12 ago (EFE).- Amazon Prime Video ha anunciado este jueves que la serie "Sé lo que hicisteis el último verano" ("I Know What You Did Last Summer"), que se inspira en la película homónima de 1997, se estrenará a nivel internacional el próximo viernes 15 de octubre.

La plataforma ha desvelado las primeras imágenes de la serie, escrita y con producción ejecutiva de Sara Goodman, que tendrá una primera temporada compuesta por ocho episodios.

Los primeros cuatro episodios del proyecto, coproducido con Sony Pictures Television, se estrenarán el 15 de octubre, con nuevos episodios disponibles cada viernes. La serie culminará con un final de temporada el 12 de noviembre de 2021.

La película "Sé lo que hicisteis el último verano" estaba basada en la novela de Lois Duncan de 1973 y ahora la serie arranca un año después del fatídico accidente de coche que empañó la noche de graduación de un grupo de adolescentes, que se ven unidos por un oscuro secreto mientras son acechados por un brutal asesino.

Mientras intentan averiguar quién les persigue, desvelan el lado oscuro de su ciudad, aparentemente perfecta, y de ellos mismos. Todo el mundo oculta algo y descubrir el secreto equivocado podría ser mortal.

La serie está protagonizada por Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck y Brooke Bloom.