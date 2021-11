Sevilla ovaciona a Perales por sevillanas en repaso a su larga vida musical

Sevilla, 9 nov (EFE).- José Luis Perales ha llenado esta noche el Cartuja Center de Sevilla, el mayor teatro de la capital andaluza, en un concierto en el que más de 2.000 personas le han vitoreado con palmas por sevillanas, han cantado sus canciones junto a él y han vivido intensamente más de dos horas de recital del cantante conquense.

La de esta noche es la primera de una doble cita (mañana vuelve a actuar) prevista inicialmente para los días 24 y 25 de septiembre, y aplazada ante la imposibilidad de realizarla en las condiciones necesarias para mantener la distancia social y los protocolos establecidos en esas fechas.

Ahora, ya sin restricciones, Perales se ha reencontrado con la ciudad en la que vivió y estudió durante 11 años, en una “noche de música y encuentro, por fin”, y a la que dedicó ‘Amigo’, la canción con la que recordaba aquellos años en su disco ‘Sueño de libertad’.

Ante un público entregado, ha repasado "canciones que se colaron sin permiso en vuestras casas y vuestros corazones”, como ‘Celos de mi guitarra’, compuesta en 1973 y “de la que dependió el resto de las cosas que me han pasado en esta vida”, o ‘Porque te vas’, la canción “sencilla, que una voz pequeña como la de Jeanette convirtió en un gran éxito”.

Otra de las paradas musicales de la noche ha sido ‘La llamaban loca’, el tema que cantó Mocedades, uno de los grupos que, curiosamente, se interesó por su música después de que años antes se planteara solo componer y no cantar, con una mención muy especial para el año 1995, cuando salió al mercado uno de sus mejores discos, escrito para Isabel Pantoja: ‘Marinero de luces’.

Curiosamente, ha dicho que no había pensado en hacer un disco para la cantante sevillana, pero escribió ‘Pensando en ti’, e Isabel Pantoja le dijo: “lo que cuentas en esa canción es lo que siento aquí dentro y no lo sé escribir. No quiero que hagas solo eso, quiero que hagas un disco entero”, y así nació ‘Marinero de Luces’, el décimo álbum de estudio de la cantante y su regreso a los escenarios tras la muerte de Paquirri.

A duras penas entre los aplausos, vitoreado continuamente y con un repaso a sus temas más nuevos y sus grandes éxitos, ha transcurrido la cita de Perales con Sevilla, interrumpido con un “eres muy grande” desde el patio de butacas cuando explicaba el sentido de algunas de sus canciones, con un pellizco para el público al cantar junto a él 'Que canten los niños', su primer tema dedicado a Aldeas Infantiles SOS, y con nueva cita prevista para la noche de este viernes.

Tras posponer varias veces las fechas de su gira "Baladas para una Despedida" como consecuencia de la pandemia de la covid-19, José Luis Perales ha podido retomar los conciertos con los que se despedirá de los escenarios tras 50 años de carrera.

La gira, que se interrumpió en México a mediados de marzo de 2020, se retomó en Marbella el 28 de julio y se extenderá hasta mediados de 2022 por toda España, Latinoamérica y Estados Unidos, con más de 70 conciertos.

El espectáculo, especialmente rediseñado para la ocasión, repasa los temas más importantes de su trayectoria como intérprete y como autor de canciones para otros artistas, rodeado por una banda de siete músicos.

Ahora, dice, quiere irse a su casa, a cuidar su jardín, su huerto, y sobre todo "a ver a mis nietos crecer", además de componer, lo que no quiere dejar de hacer en ningún momento, ha dicho justo antes de despedirse, mientras un "larga vida" salía entre lágrimas de una mujer entre el público.