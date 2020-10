"Siento la necesidad de emocionar al público", dice el bailarín Sergio Bernal

Madrid, 28 oct. (EFE).- El bailarín Sergio Bernal presenta "Ser" el primer espectáculo de su compañía, después de siete años como primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza, un proyecto con el que quiere "salir de la zona de confort" y con el que siente la necesidad de "emocionar" al público.

Un espectáculo ecléctico en que estará presente el flamenco, con una Soleá X Bulerías, el ritmo de Beyonce y el ballet clásico de El Cisne de Camille Saint-Saëns.

En una entrevista con Efe, Sergio Bernal ha explicado que tiene la "necesidad de emocionar al publico, demostrar de lo que soy capaz", y para ello ha creado un espectáculo "dinámico", con música para todos los gustos, que "transporte a un lugar de belleza, de alegría y emociones de las que tan necesitados estamos".

Los Teatros del Canal acogen del 29 de octubre al 1 de noviembre el lanzamiento de la compañía Sergio Bernal Dance Company, con un espectáculo donde el bailarín se estrena como coreógrafo y codirector junto a Ricardo Cue y los bailarines Alba Dusmet y Aítor Hernández, además de con Aída Gómez como artista invitada.

Bernal (Madrid, 1990) asegura que "llegó el momento perfecto para dar el paso" hacia un proyecto propio, justo cuando se produce el cambio en la dirección del Ballet Nacional de España. "Admiro a Rubén Olmo -actual director- y respeto y quiero a la institución como si fuera mi casa".

Sin embargo, -explica- era el momento de elegir "si me quedaba allí para siempre o asumía el riesgo de meterme en un estudio y trabajar desde la nada. Quería salir de mi zona de confort y dar pasos más allá".

Asegura que no siente vértigo y lo demuestra con una frase rotunda: "el entusiasmo tiene que recorrer tu vida", a la que añade, "si te quedas en casa no generas nada, ni productividad personal ni económica", una voluntad en la que reconoce que le ha inspirado su abuelo.

Una iniciativa "personal", creada desde el "cariño a la profesión", antes de que se produzca la pandemia de la COVID-19 de la que enferma justo antes del estreno, que hubo que posponer.

"Creo que las cosas pasan por algo. No fui el único que cayó enfermo en la compañía, pero por suerte no ha sido grave. Tener que aplazar las fechas nos ha permitido plantearlo todo con más tiempo y cuidar más algunos detalles", admite el bailarín.

Bernal confiesa que quería darse la oportunidad de desarrollar distintos estilos artísticos, especialmente el flamenco, del que es un apasionado. "Es el estilo que más me faltaba por desarrollar" sobre un escenario, a pesar de que de niño fue la disciplina con la que comenzó a bailar, "empecé flamenqueando" -dice-.

"Creo que el flamenco transmite la esencia del espíritu, lo más puro del interior de cada uno. Es un estilo con personalidad, drama y desgarro", apostilla.

El espectáculo tenía prevista una gira por Italia ahora cancelada, ya que en el país vecino se han cerrado recientemente teatros y cines. "Las giras ahora parecen impensables, pero llegarán", dice convencido el bailarín, que agradece el compromiso de todos los que trabajan por sacar el proyecto adelante.

"Lo bueno de estrenar es que el espectáculo está preparado y estamos hablando con promotores de distintos lugares de Europa para salir corriendo en cualquier momento a cualquier país, incluso de Asia o Estados Unidos".

Sergio Bernal fue nombrado Embajador de las Artes del Reino Unido por la Parliamentary Society of Arts, Fashion and Sports, tiene el premio Positano "Leonides Massine", es considerado por la revista Forbes como uno de los "30 under 30" y ha sido candidato a Mejor Actuación Masculina de Ballet Clásico de los UK National Dance Awards, por "El Cisne".