Los "sounders" armados con "smartphones" encumbran a Albert García y Taburete

El Arenal Sound de Burriana ha vuelto a congregar a decenas de miles de post adolescentes armados con sus "smartphones" para arropar al fenómeno juvenil de Operación Triunfo, Albert García, o a la banda del hijo de Luis Bárcenas, Taburete.

Mientras tanto, el rap inteligente, reivindicativo y combativo de Arkano ponía el punto de cordura al festival.

Albert García, uno de los nombres más mediáticos de la presente edición del Arenal Sound por su paso por el programa Operación Triunfo y por representar a España en Eurovisión -junto a otra de las concursantes de OT, Amaia Romero- era el encargado de abrir hoy el escenario principal a las 19.00 horas.

Y lo ha hecho con más de media hora de retraso -algo muy poco habitual en el Arenal- y con algunos problemas técnicos que él mismo ha reconocido, ocurre "en los primeros conciertos".

Tras arrancar con "Insurrección", tema de Manolo García para su grupo El último de la fila, Albert García ha tocado algunas canciones propias que formarán parte de su primer álbum "1016" y otras como "Please don't Stop the Music" de Rihana o "Maldita dulzura" de Vetusta Morla -todas ellas interpretadas por el joven en Operación Triunfo-.

Pese al retraso -que ha provocado que todas las actuaciones del escenario principal y secundario empezaran media hora tarde- y esos problemas técnicos, el músico catalán ha estado cómodo cantando junto a los 7 músicos que le acompañaban ante miles de "sounders" entregados.

Apenas 15 minutos después ya estaba Taburete tocando en el escenario principal con el grito inicial "viva España y viva México cabrones".

Taburete estuvo en el Arenal Sound hace dos años, en uno de los escenarios pequeños, y este año la banda madrileña ha saltado al escenario principal con una apabullante multitud que da fe de la fama que ha alcanzado el grupo del hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y del nieto del exvicepresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (quienes han compartido alojamiento en la prisión de Soto del Real por varias condenas judiciales).

Tras ellos, el rapero alicantino Arkano ha traído todo el sentido común al escenario Thunder Bitch Beach Club que ayer quitó el también alicantino cantante de trap Kidd Keo.

Mientras Kidd Keo -sobrado de soberbia- entonaba sus canciones cargadas de machismo y misoginia, Arkano -campeón nacional y campeón del mundo de Batalla de gallos- ha demostrado que es el "niño prodigio" del rap español además de un gran "showman" y el mejor embajador del feminismo y la diversidad, la lucha contra la homofobia y contra el acoso escolar.

En una de sus brillantes improvisaciones, el rapero ha recogido la pregunta de una chica de 18 años del público dentro del "Consultorio de Arkano" que ha planteado al rapero: "¿Qué es ser mujer?".

Éste ha explicado que ser mujer es "tener que hacer el doble para alcanzar lo mismo" y ha inventado un estribillo que decía "no es no y los cabrones de la manada que vayan a prisión" para rematar asegurando que "la revolución será feminista o no será".

Otro rapero, el mallorquín Rels B ha desbordado poco después el escenario secundario con su rap y trap que ha puesto a bailar y a cantar a todos los "sounders" bajo la premisa de ser el "niño bueno del hip hop".

Mientras, en el recinto -y especialmente en la zona VIP- los post adolescentes iban a la caza "smartphone" en mano del "selfie" con los "youtubers", los "instagramers" o los "inlfuencers" como Dulceida o Gigi Vives.

Las actuaciones continuarán hasta altas horas de la madrugada con artistas como la británica Jess Glyne, Ley Dj, Nikone, Crystal Fighters, Martin Jensen, Elyella Djs o Gomad&Monster.

Rosabel Tavera