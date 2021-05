Snyder: "Ejército de los muertos" es el filme más divertido que he dirigido

Los Ángeles (EE.UU.), 18 may (EFE).- Con títulos como "300" y "Watchmen", Zack Snyder es uno de los directores que más pasiones despierta en Hollywood, aunque tras más de siete años en la franquicia DC Comics el cineasta ha decidido darse un respiro con "Ejército de los muertos".

Apenas dos meses después de presentar "La Liga de la Justicia de Zack Snyder", su montaje de cuatro horas de la controvertida película de superhéroes, Snyder estrena este viernes en Netflix su versión particular del género zombie, al que regresa 17 años después de su debut con "Amanecer de los muertos"

"Quería hacer una película tradicional de zombies, tal y como uno se la imagina, pero también llevarlo a otro nivel, que hubiera algo divertido", asegura Snyder en una entrevista con Efe.

Sin las ataduras que hay detrás de la saga de Superman y Batman, el cineasta ha recuperado la receta con la que sedujo a legiones de fans en "300". Un cóctel de épica, fantasía y surrealismo que, a pesar de las licencias que aligeran la trama, mantiene involucrado al espectador en todo momento.

"Es un tono muy particular, hay un punto absurdo, pero que no te deja marchar", explica Snyder sobre el proyecto "más divertido" en el que ha trabajado y también el más personal, ya que su nombre figura en los créditos de dirección, producción, guion y fotografía.

"Ha sido mi mayor inmersión física en una película", detalla haciendo el gesto de sujetar una cámara con el brazo.

Al otro lado de esa cámara tuvo a un reparto encabezado por Ana de la Reguera, Dave Bautista, Ella Pruner y Raúl Castillo.

En "Ejército de los muertos", Bautista encarna a Scott Ward, un héroe de guerra retirado que trabaja en una hamburguesería pero debe regresar a Las Vegas, una ciudad infestada de muertos vivientes, para recuperar un botín de 200 millones de dólares encerrado en un casino antes de que el gobierno aniquile la zona.

Snyder, que tuvo la idea de esta película hace más de una década, ha prometido en más de una ocasión que no es solo una trama de zombies y que su argumento bebe de clásicos policíacos como "The Italian Job", "Un botín de 500.000 dólares" y "La cuadrilla de los once".

Tampoco ha respetado lo que él considera "la guía general" de los zombies en el cine, que los presenta como seres desalmados, hambrientos y solitarios. En "Ejército de los muertos" tienen inteligencia y organización.

"El secreto es jugar con la realidad", destaca el cineasta.

La crítica ha valorado esta mezcla de atracos, apocalipsis, caos y humor que algunos ya califican como el mejor trabajo del cineasta hasta la fecha.

Y eso que esta cinta, que ha costado a Netflix unos 80 millones de dólares (65,4 millones de euros al cambio actual), estuvo a punto de no salir a la luz y se mantuvo en los cajones de la Warner Bros. desde que se anunció el proyecto en 2007.

"Tuve la idea después de '300' pero la reescribí una vez que Netflix me dijo que haríamos la película. Siempre intento que sea fresca e inmediata", responde Snyder.

Hace un tiempo que Netflix busca desesperadamente su propia franquicia tras ver cómo las series de Marvel y Star Wars le están comiendo el terreno.

La compañía, consciente de que se acerca el final de "The Wallking Dead" y de que los zombies siguen teniendo tirón en televisión, ya piensa en grabar una precuela o adaptar la película a una serie de televisión.

Parece que con Snyder, uno de los maestros del "blockbuster" hollywoodiense, ha encontrado la receta, aun a falta de conocer cómo responderá el público.

"Ojalá se expanda este universo, sería divertido", concluye el director.