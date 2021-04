Sofisticación y comodidad van de la mano en la tercera jornada de la 080

Barcelona, 28 abr (EFE).- En el tercer día de 080 Fashion, firmas como Custo Barcelona y Lola Casademunt by Maite han demostrado que la sofisticación no está reñida con la comodidad a la que arrastra la vida pandémica.

"Wake up World" es el título de la última colección de Custo Barcelona con propuestas para una primavera verano que pasan por dos líneas, la fiesta y el confort, sin que ninguna de ellas sea incompatible con el "vestir bien", ha explicado el diseñador catalán a Efe.

"La moda es una herramienta para levantar el ánimo", ha defendido Custo Dalmau, quien ha añadido que históricamente vestirse bien ha estado ligado con socializar, aunque eso no significa que "estar en casa sea sinónimo de vestir de cualquier manera".

"Tenemos que hacer un esfuerzo por salir de la situación rutinaria y la moda es un vehículo para ello. Es parte de los autocuidados. En vez de abandonarnos, hay que hacer un esfuerzo para animarse", ha dicho.

En la parte más festiva de la colección, Custo Barcelona apuesta por el color, pero también por el brillo, el último "gen" de la marca.

La firma aboga por las "prendas híbridas" útiles para llevar en casa, aunque también son buenas opciones "para un 'look' de calle si las combinas con otros complementos".

Custo Barcelona, como buena parte de las firmas de moda, se ha visto obligada a adaptarse a las nuevas realidades en venta del sector, que pasan por el comercio en línea y también por ampliar el catálogo de prendas de "estar en casa", dado que en el último año ha aumentado la demanda en gran medida por los confinamientos.

También un "look" deportivo, aunque con el toque sofisticado que le es propio a Lola Casademunt by Maite, se ha mostrado en "The Wild life Barcelona", la colección inspirada en la ciudad condal de los años 90 ideada para el próximo otoño-invierno que se ha visto este miércoles.

La veterana firma insiste en motivos propios de su idiosincrasia, como el animal print o los colores vivos y potentes, aunque con una vuelta de tuerca hacia la comodidad.

"La comodidad y la sofisticación no están reñidas", ha defendido antes del desfile a Efe Maite Casademunt, directora creativa de la marca.

El tercer día de "fashion films", la versión digital de esta 080 de la pasarela barcelonesa ha arrancado con EIKO AI y su colección "Blooming Earth", destinada "a la mujer de hoy; urbana, cosmopolita, inspiradora y sensual, que busca conectar con la belleza natural de la tierra, con el esplendor visual y sensorial del momento del presente", dicen desde la firma.

Se han visto satenes, tules, brillos, agujas y tejidos vaporosos que se fusionan con estampados florales tanto dibujados como fotográficos.

También se ha presentado lo último de Pablo Leroz para este mismo verano, con materiales como la napa, el punto, el algodón y el lino dentro de una paleta de colores naturales.

Las piezas llevan incorporado un código NFC, un "pasaporte" de ropa que, a través del móvil, se puede escanear y ver dónde se ha fabricado la prenda y cómo se ha distribuido.

Asimismo, Lebor Gabala ha trasladado a los seguidores de la moda al mundo "tweet", esto es, jerséis y cárdigans tejidos de cachemir y en lana virgen en galgas finas, en colores desde el crudo al albaricoque.

La muestra también ha pasado por piezas de alpaca, ligera y en galga fina, en colores vivos inspirados en las flores silvestres, desde el fresa hasta el violeta o el rosa, y por la pana gruesa de algodón, suavizada, para completar el look de otoño de la colección.

Y, finalmente, una debutante, la firma LR3, que nace fundamentalmente con la idea de buscar tejidos para este verano, muy ligeros como el lino y el algodón, y estampados de multirayas y cuadros clásicos, para que las personas se diviertan con la ropa, tal y como manifiestan desde la firma.

Por Lara Malvesí