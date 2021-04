Sol en la cocina, esperanza para Ferrol

Ferrol, 15 abr (EFE).- O Camiño do Inglés se gestó en 2010 y el restaurante que lidera el cocinero Daniel López se hizo con la bandera de una nueva gastronomía en Ferrol desde sus inicios.

Aspirante a galardones de prestigio en el sector, este lunes dio un salto al hacerse con un Sol de la Guía Repsol. Para muchos de sus fieles, quizá el primer paso hacia reconocimientos más elevados todavía; para él, "lo siguiente es que la gente que venga a comer se vaya contenta", afirma en una entrevista con Efe.

Para el chef, el premio recogido en una gala celebrada en San Sebastián es un "reconocimiento muy chulo al equipo, al restaurante, a la ciudad, para mí como cocinero".

En una comarca en crisis endémica desde los años ochenta, reivindica la continuidad de su proyecto con una distinción que ya atesoraba otro emblemático negocio local, A Gabeira. Su titular, Miguel Ángel Campos, es la cara visible del Grupo Nove, que aglutina a varios de los mejores cocineros gallegos.

López se sumó a ese colectivo hace escasamente unos meses, en pleno estallido de la pandemia de covid-19. Cuando el suyo y los demás restaurantes tenían la persiana bajada.

En su opinión, que O Camiño do Inglés tenga ese Sol "refleja un poquito más lo que es la comarca; deberíamos estar más, hay muy buenos restaurantes y muy buenos cocineros".

Si hace dos años "se me presentó un inspector", esta vez "no se identificó nadie", así que sopesa que acudiría "de forma totalmente anónima".

El veredicto, es evidente, ha sido positivo y esa discreción del visitante encierra una máxima para Daniel López: "Hay que tratar a todo el mundo igual y no hacer de menos o de más a nadie, siempre lo tuve presente".

Su receta se basa en un "equilibrio" entre un lugar "cómodo" y una "atención cálida; si la comida está buena, mejor", pero también en "trabajar con el mercado" para alumbrar una carta en constante evolución y en la que algunos platos subsisten, pero en la que las novedades son más que habituales.

"Los restaurantes son sitios a los que la clientela acude a disfrutar, no a ver a un supercocinero", sostiene el impulsor de O Camiño do Inglés, en el corazón del barrio portuario de Ferrol Vello.

No ha dejado de fomentar el contacto "con los placeros, con el producto local y de defender el territorio" desde que abrió hace once años, por entonces en el casco histórico de A Magdalena.

No en vano, indica que todos "los restaurantes buenos de la comarca compran en el mercado" y producto del mar y verdura son básicos.

Para Daniel López, la gala de la Guía Repsol estuvo marcada por "protocolos increíbles", desde pruebas PCR previas al evento a los test de antígenos "antes de entrar".

Por más que la situación sanitaria lo enrarezca todo, comparte que se conocen "todos, hay mucha camaradería y se pasa muy bien".

Y lo tiene claro: "Galicia todavía está lejos de donde debería estar por calidad gastronómica; se está reconociendo cada vez a más restaurantes, pero tiene que haber más".

"Qué verde estaba, tenía 26 años; no tenía ni idea de lo que iba a hacer", valora cuando rememora el origen de su restaurante, cuando la "gente me preguntaba qué iba a hacer de comer" y él respondía "no lo sé".

Por entonces, afirma, "soñaba, era ambicioso, fantaseaba con esto que fue llegando".

Ahora que tras el cierre forzoso ve "predisposición al disfrute", nada impide que ese sueño siga evolucionando.

Raúl Salgado