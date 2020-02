De las joyas solidarias de Penélope Cruz a las gafas "sci-fi" de Palomo Spain

Si Penélope Cruz ha presentado una colección de joyas que busca frenar el impacto del cambio climático, Palomo Spain ha dado una vuelta de tuerca más a su creatividad y se ha lanzado a diseñar una línea de gafas con reminiscencias de ciencia ficción.

Penélope Cruz vuelve a repetir experiencia como diseñadora de joyas tal y como ya hizo el año pasado para Atelier Swarovski, firma de la que es embajadora.

Inspirándose en la naturaleza, la protagonista de "Dolor y Gloria" ha creado una nueva línea, "Botanical", en la que sobresalen los diseños con motivos florales a base de circonitas y cristales.

En total 28 piezas entre anillos, pendientes y collares que han sido creadas en beneficio de la organización ambiental The Nature Conservancy, socia de la fundación Swarovski, que se ocupa de preservar las tierras y aguas de todo el mundo a través de iniciativas que buscan frenar el impacto del cambio climático.

Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain, se lanza al diseño de gafas. "Siempre he sido amante de las gafas de sol como accesorio. Las he coleccionado y me he fijado mucho en lo que pasaba en el mercado, así que tengo bastantes referencias", ha explicado el diseñador, quien se ha unido a la empresa Multiópticas.

"Unas buenas gafas tienen que tener una forma que se adapte a las facciones, que las hagan favorecedoras", explica el diseñador, quien cuenta que también le gusta que "tengan un punto divertido y alegre".

Las gafas que se utilizan suelen revelar parte de la personalidad de quien las lleva. "Este complemento resulta perfecto para elevar el estilismo y darle el broche final que necesita", añade.

La gafa perfecta para Palomo Spain debe ser ligera, "prefiero huir de las gafas más pesadas porque al final no me las pongo tan a menudo y me resultan menos cómodas", explica el diseñador, quien prefiere "el cristal ahumado, a medio camino entre ocultar y revelar la mirada”.

De este nuevo proyecto, que se presentará en París el próximo mes de septiembre durante el desfile de Palomo Spain, el diseñador prefiere no adelantar nada. "Solo puedo decir que se trata de una colección con la que miraremos al futuro, con reminiscencias sci-fi -ciencia fincción- de cómo vemos la gafa de 2020".

DISEÑOS PARA LA GENERACIÓN Z

Otra de las novedades de esta semana es la nueva colección de Bershka, ideada para la generación Z. Una línea de espíritu rebelde inspirada y dedicada a Mickey Mouse que apela a la creatividad de la cultura juvenil.

Esta nueva colaboración entre Bershka y Disney se centra en el arte de la transgresión y presenta dibujos y bocetos de Mickey realizados a mano alzada y utilizados como estampados en prendas y accesorios.

Diseñadas para llevar sueltas o como "total looks", las prendas están abiertas a la experimentación y responden al ADN de Bershka de no ajustarse nunca a las reglas de la moda.

Los estilos y las siluetas son claramente urbanas, sudaderas con capucha cortas, camisetas amplias y chaquetas vaqueras de formas cuadradas, todo ello orgullosamente etiquetado con los gráficos y estampados de estilo libre de Mickey.

La actitud transgresora de esta colección resulta ideal para la juventud de hoy en día, la generación Z, y se refleja en una nueva colaboración de culto para llevar con aire desenfadado.

Para lo más pequeños, Uniclo lanzará próximamente la primera línea para niños firmada por JWAnderson, una serie de prendas básicas en las que priman las bermudas, blusas y camisas vaqueras.