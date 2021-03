Sonia Ebiole bailará 24 horas sin parar para ayudar a la danza

Madrid, 12 mar (EFE).- La bailarina Sonia Ebiole se enfrentará este fin de semana al enorme reto de estar 24 horas sin parar de bailar (desde las nueve de la mañana del sábado hasta el domingo a la misma hora) con el objetivo de recaudar fondos a favor de las escuelas de danza más afectadas por las restricciones derivadas de la covid-19, una acción que ha titulado “Look at me now".

“Como bailarina profesional que se ha criado y crecido en las escuelas, me duele ver cómo están sufriendo por la pandemia. Muchas han tenido que cerrar porque no podían mantenerse, sobre todo en Cataluña donde las restricciones han sido más duras, así que he decidido aportar mi granito de arena para ayudarlas, ya que me han dado tanto en mi vida”, asegura a EFE una emocionada Ebiole sobre un evento que se podrá seguir desde sus redes sociales (@sonione en Twitter).

La bailarina, nacida en Guinea Ecuatorial (1981) y afincada en Barcelona desde los siete años, se inició en la danza con apenas ocho años gracias a su debut artístico en el Circo de los Muchachos. Desde entonces, pasión, constancia, responsabilidad y trabajo duro la han hecho subir como la espuma en su carrera, llegando a trabajar con artistas como Shakira, Christina Aguilera o Eminem, y a participar en espectáculos como “Hoy no me puedo levantar o “Forever".

El gusto por asumir nuevos retos y la necesidad de ayudar a las escuelas de danza del país le llevaron a proyectar “Look at me now”, que se inspiró en un hostelero: “Había iniciado una huelga de hambre para salvar su negocio, y yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a ver cómo podía ayudar a los de mi gremio, así que se me ocurrió la idea loca de bailar sin parar durante 24 horas seguidas, cosa que es un sacrificio también”, explica.

La bailarina considera que está física y mentalmente preparada para llevar a cabo el reto. Es consciente de que en algunos momentos “será duro”, puesto que no va a dormir y deberá ejecutar bailando actividades como comer, pero sabe que el esfuerzo “va a merecer la pena”.

Antes de llevar el evento a cabo, Ebiole se puso en contacto con varias escuelas del país para que le explicasen la situación por la que estaban pasando y de paso proponerles la idea. A continuación, la bailarina lanzó una iniciativa de micromecenazgo (crowdfunding) para que la gente pueda ayudar cuando diera comienzo el evento.

“Actualmente tenemos entre 40 y 45 escuelas apuntadas. Nosotros no hemos hecho selección alguna, ya que no podíamos decidir qué escuelas son o no merecedoras de la ayuda. Por eso creamos una inscripción y ahí se han ido apuntando todas aquellas que de verdad lo necesitan. El dinero resultante tras la finalización del evento se repartirá de manera equitativa entre todas las escuelas”, afirma.

El evento (patrocinado por Ermesdance, Jungle Battle, Just Dance o RealBegines, entre otros) será presentado por los también bailarines Fidel Buika y Darío Sáez, y en él se podrán contemplar numerosos estilos musicales desde el clásico al urbano, pasando por los ritmos latinos y el africano hasta el contemporáneo más moderno.

“Hemos creado un evento muy divertido y dinámico, en el que van a poder participar todo tipo de personas y de todas las edades. La danza no tiene límites, será un espacio para todo el mundo, de reivindicación y de ayuda, pero sin dramas, muy animado, que ya bastantes dramas tenemos a lo largo de los días”, apunta entre risas.

Durante las 24 horas que dura el reto, irán pasando por el directo diferentes artistas de la danza como Vicky Gómez, Lola Índigo o Úrsula Aguilera; del teatro (como el monólogo de Goyo Jiménez); o de la música (como Rosa López, El Chojin o María Isabel), para apoyar su retrasmisión.

Silvia García Herráez