Sophie Alexander y Fernando Bonilla repiensan el teatro en el confinamiento

México, 14 jul (EFE).- La actriz Sophie Alexander Katz y el actor y director Fernando Bonilla han aprovechado el encierro involuntario para repensar el quehacer de la industria del entretenimiento y, tras estrenar una serie en la que colaboraron, hablan de nuevos proyectos surgidos durante la pandemia.

"Hay un montón de esfuerzos teatrales a partir de internet pero nada sustituye el acto presencial escénico, es algo único y yo creo que a la larga este parón beneficiará el teatro porque cada vez la gente valorará más la presencia", contó Bonilla.

El año pasado, tanto Alexander como Bonilla disfrutaron de la puesta en escena de la obra de teatro "A ocho columnas", una historia del dramaturgo mexicano Salvador Novo, en la que hace una denuncia del poder en los medios de comunicación.

Sin embargo, la pandemia puso en pausa la que iba a ser la tercera temporada y ahora ambos planean diversos proyectos por separado.

"Diego del Río (director de teatro) me llamó para decirme que había hecho un monólogo y yo nunca había hecho eso, estoy ensayando por Zoom y tenemos un primer punto de llegada en el Foro Shakespeare para finales de agosto, principios de septiembre", explicó la actriz, quien contó que están preparando la puesta en escena.

Bonilla se encuentra en temporada como actor con una obra virtual titulada "Edificio San Miguel en pandemia", en el que se adaptó la historia de Gabriela Guraieb a estos tiempos complicados con la intención de divertir en medio del encierro.

"Es una experiencia que ha resultado muy divertida, es una obra de teatro que no pretende forzar el lenguaje teatral, la historia juega con eso, es una junta vecinal en la que se conecta cada vecino desde su casa para atender los problemas que tiene su edificio, el gel antibacterial, quién no está usando su cubrebocas, un vecino que hizo una fiesta y metió gente, todo desde la comedia", señaló.

Además, Alexander también se adentró a temas de la pandemia con la grabación de un cortometraje en el que interpreta a una enfermera, material que será parte de una recopilación de cinco historias en torno a la situación actual que atraviesa el mundo.

"Rene Herrera escribió 'Cuentos del encierro', es una idea de hacer cortos y filmarlos con un grupo muy reducido y siendo dirigidos por Zoom. A mí me tocó la historia de lo que una enfermera está viviendo en un hospital COVID, tuve que hacer una investigación de todo lo que implica para interpretar a esta mujer que se llama Caridad", explicó la actriz.

"HISTORIA DE UN CRIMEN"

Tanto Bonilla como Alexander son parte del elenco de la polémica serie de Netflix que lleva por nombre "Historia de un crimen: La búsqueda", una ficción que revivió el caso de la truculenta investigación por parte de las autoridades mexicanas en torno a la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah en el 2010.

Ambos actores son conscientes de la ola de comentarios que se vinieron tanto en contra del proyecto como a favor del mismo, sin embargo, desde su punto de vista era importante que existiera una serie que apelara a la memoria de un país que tiende a olvidar.

"Yo celebro más allá de que la serie ha sido exitosa, que el mayor éxito es volver a poner un tema así bajo el escrutinio público, en un país en donde estamos tan acostumbrados a que se nos olviden las cosas", explicó Bonilla, quien interpreta a un policía en la serie.

Además resalta que este tipo de esfuerzos reviven ciertos aspectos para que sean juzgados de diferente forma a cierta distancia de su realización, como lo es el caso de personajes políticos involucrados en más de un acontecimiento.

Así sucedió con el caso de Tomás Zerón, entonces coordinador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que ahora es considerado un prófugo por una serie de irregularidades del caso Ayotzinapa cuando se desempeñaba como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

"Es un caso interesante porque refleja no solo la sopa de ingredientes borrosos que siempre he existido, sino cómo operan los políticos de las altas esferas con los empresarios o las familias pudientes de este país y eso de esta serie me parece muy rescatable", aseguró Alexander, quien da vida a la periodista Adela Micha en su impactante entrevista con la madre de Paulette.

La actriz aseguró que no ha tenido oportunidad de saber el sentir de Adela en cuanto a su interpretación, pero asegura que hizo la gran investigación en torno a la periodista, la deja tranquila con su trabajo.

Además, los actores esperan que Netflix continúe con esta franquicia titulada "Historia de un crimen", cuya primera edición dedicada al país contó la historia del asesinato de Colosio, pero confiesan que les gustaría que fueran temas menos conocidos para hacer justicia.

