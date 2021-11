Sophie Calle, el arte para evitar el dolor por la ruptura o la ausencia

Málaga, 19 nov (EFE).- El arte es una vía para tomar distancia y no sufrir el dolor por la ruptura de la pareja o la pérdida de seres queridos para la artista francesa Sophie Calle, que abre este viernes en el Centro Pompidou de Málaga una exposición retrospectiva que recoge más de cuarenta años de carrera.

La propia Sophie Calle admite que estas obras le permiten "tomar distancia con sentimientos o situaciones difíciles", porque su perspectiva cambia al tomar una cámara y reflejar su propia vida.

"Me sorprende muchas veces cuando la gente va a ver un espectáculo y lo mira a través de una cámara, porque ya no están mirando el espectáculo, se han puesto de lado", ha explicado Calle en la presentación de la muestra, que se nutre de la colección del Centro Pompidou de París.

En su caso, tuvo esa sensación cuando creó obras sobre la muerte de su madre o de su gato -"y no los pongo al mismo nivel", aclara-, porque coger la cámara era "una manera de dar un paso al lado y no ser solo una víctima pasiva" de la situación.

"Hice un trabajo filmando la muerte de mi madre durante cien horas. Cuando enseñé esto en la Bienal de Venecia, vi a mi madre morir sin parar, pero el hecho de querer fabricar algo me hacía tomar distancia, no era mi madre muriendo, era una película", precisa.

"Cuando terminé la película, no podía ni entrar en la sala, porque no quería verla morir, pero durante el tiempo que fabricas esto, cambia la mirada. Es lo que me pasa cuando hablo de momentos personales. Hay cosas reales y ficción, no invento ninguna situación, pero es una ficción".

Lo mismo ocurrió al narrar la separación de su esposo, ya que ambos crearon la película "No sex last night" para mostrar su falta de relación y eligieron los momentos y las palabras para ilustrar ese momento pero podrían "haber hecho otras diez películas con otros temas".

"No sé si el arte me ha salvado, porque no sé dónde estaría sin él", reconoce Calle, que asegura que no hace estas obras "para estar más feliz", pero sí siente que crearlas es "una necesidad".

Christine Macel, jefa del departamento de Creación Contemporánea y Prospectiva del Pompidou de París y comisaria de la exposición, ha apuntado que las obras seleccionadas giran alrededor de temas "como la relación con el otro, la pérdida y la ausencia", que Calle ha desarrollado desde los años 70 y que "se han calificado como autoficción".

La artista "fija las reglas del juego a partir de historias que toma de su vida personal", según la comisaria, que ha destacado asimismo la serie de obras creadas cuando fue contratada en Venecia como camarera de piso en un hotel y "espió las huellas que dejaban los huéspedes en las habitaciones".

"Se sucedían muchas personas en una misma cama, y espiaba a esas personas mientras dormían, con la idea de acercarse al otro, pero siempre manteniendo una distancia, como si quisiera penetrar en la intimidad de los demás y establecer una relación", ha explicado la comisaria.

Su proyecto más reciente es "Souris Calle", dedicado a la muerte de su gato, en el que pidió a cuarenta músicos que crearan canciones de homenaje a quien le había acompañado durante dieciocho años, que se pueden escuchar en un disco de vinilo y también en Spotify, ha añadido Macel.

Otro aspecto destacado en la obra de la artista parisina es su compromiso con la causa feminista, puesto que "planteó preguntas que eran tabúes en su época, fue una militante a favor del aborto y habló de temas propios de las mujeres, como la fantasía de la boda y su lado ridículo de llevar un vestido blanco o el deseo de tener un hijo, algo de lo que no se hablaba entonces", según la comisaria.

Por José Luis Picón