Sorpresas, sustos y mucha risa es lo que promete "Road trip 2"

Madrid, 4 feb (EFE).- Una llamada sorprende a Esty Quesada (“Soy una pringada”) poco después del fin del confinamiento. Es Nuria Roca, para proponerle que le acompañe de viaje desde Madrid a Valencia; lo que no saben ambas dos es que por el camino se encontrarán muchas sorpresas incluida la de Carmina Barrios, que se unirá a la autocaravana donde nada saldrá como esperan.

Así arranca la segunda temporada de “Road trip”, producida por Buendía Estudios y WarnerMedia, la serie original de éxito de TNT que volverá a la parrilla este viernes con seis nuevos episodios.

El fichaje de Carmina Barrios fue toda una sorpresa para las dos veteranas, que lo descubrieron en el momento de grabar la primera escena. "Para mí ha sido toda una sorpresa el poder participar también -cuenta Barrios entre risas-. No conocía ni el formato ni a ellas y he quedado encantada con todo. No veas tú la vida que a mí me ha dado el recorrer tantos lugares y todo tan divertido. Ha sido un regalo”.

Por su parte, Quesada cuenta que "con Carmina conectamos desde el minuto uno, tanto dentro como fuera del rodaje. Su llegada va a revolucionar la serie".

El motivo del viaje es que Roca va a la inauguración de una biblioteca en Valencia que va a llevar su nombre. Tiene que prepararse un discurso y estar lista para la presentación, aunque verá que poco a poco se va a ir complicando su plan de llegar a tiempo, puesto que, en varias ocasiones, se van a desviar del camino, lo que las llevará a visitar comunidades como Aragón, País Vasco o Navarra.

“En esta segunda temporada no nos han dicho nada, todo el rato era sorpresa. Nos montábamos en la caravana e íbamos a donde nos decían, aunque yo adivinaba bastantes sitios, pero porque me gusta pegar la oreja en los descansos”, confiesa la joven youtuber.

"La España profunda tiene muchas posibilidades. Me han llevado a sitios raros y paranormales, que es lo único que pedí y yo con eso estoy más que contenta. De hecho, he de confesar que en algunos me he cagado de los ‘creepy’ que eran", asegura Quesada, que se ha emocionado con todas las visitas. Y no es para menos, pues la primera parada que hacen es en Borja (Zaragoza) para ver el EcceHomo.

“Flipé mucho cuando lo vi. Fue como ver una obra de arte, que es lo que es, pero me quedé ensimismada con esa aberración. Me gustó muchísimo”, cuenta la joven actriz.

A Carmina lo que más le impresionó, aparte de los paisajes del norte que “no había visitado nunca”, fue su parada en una vaquería: “Yo es lo que más he disfrutado. Además, sigo teniendo contacto con los dueños porque han puesto a un ternerito mi nombre y me envían todos los días fotos para ver cómo está creciendo. La están preparando para ir a concurso de lo guapa que la están dejando”, relata entre risas.

Aunque también confiesa haber pasado bastante miedo en algunos lugares. “En algunos sitios nos hemos cagado un poquito, yo más porque soy más cagueta, pero madre mía qué sustos con la casa del terror esa”.

Estrenada en TNT a principios de 2019, la primera temporada de “Road Trip”, que transcurría en Estados Unidos, obtuvo un gran éxito de audiencia y críticas muy positivas, lo que llevó a la cadena a apostar por una renovación. Sin embargo, la pandemia actual obligó a cambiar los planes previstos y hacer que las aventuras transcurrieran por nuestro país.

“Para facilitarlo todo se decidió que fuera en España, y la verdad que siguiendo todos los protocolos de seguridad e higiene hemos podido cumplir con los tiempos de grabación que teníamos pensados”, señala Eva Merseguer, directora del formato, quien añade que el “hándicap” en verdad “lo tenían los que estaban detrás de las cámaras”.

El éxito en España de esa primera temporada ha propiciado que la serie vaya a ser distribuida internacionalmente. De hecho, la primera temporada se ha estrenado recientemente en Estados Unidos a través de HBO Max.

Silvia García Herráez