"Sorry we missed you", de Ken Loach, gana el Gaudí a mejor película europea

Barcelona, 21 mar (EFE).- "Sorry we missed you", dirigida por Ken Loach, ha ganado este domingo el premio Gaudí a mejor película europea en la XIII gala de los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán.

Producido por Sixteen Films, BBC Films, BFI Film Fund, Les Films du Fleuve, Why Not Productions y Wild Bunch, el filme de Loach cuenta con guión de su habitual colaborador, Paul Laverty, y en el reparto con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor y Ross Brewster.

El filme se ha impuesto en los Gaudí a otras tres películas, "Little Joe", de Jessica Hausner, "Longa noite", de Eloy Enciso, y "Sobre lo infinito", de Roy Andersson.

"Sorry we missed you" es un drama social centrado en Ricky y su familia, que luchan contra las deudas desde la crisis financiera del año 2008, y para salir de las dificultades contar con una nueva furgoneta les abre una oportunidad cuando la familia decide crear una franquicia de entregas a domicilio.

La película de Loach ganó el premio del público en la 67 edición del festival de cine de San Sebastián.