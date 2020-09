"Star Trek" tendrá sus primeros personajes transgénero y no binario

Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- "Star Trek" anunció este miércoles la incorporación de dos nuevos personajes con los que la famosa saga de ciencia-ficción tendrá por primera vez un rol transgénero y otro de género no binario.

"¡Damos la bienvenida a Blu del Barrio e Ian Alexander a la familia de Star Trek! Interpretarán (respectivamente) en la tercera temporada de 'Star Trek Discovery' a Adira, el primer personaje de género no binario de 'Star Trek'; y a Gray, el primer personaje transgénero", explicó en Twitter la longeva y exitosa saga de ciencia-ficción.

Estos fichajes para el reparto de "Star Trek Discovery" casan muy bien con la identidad de "Star Trek", que no sólo ha dejado huella en el mundo audiovisual por sus aventuras de ciencia-ficción, sino que también ha destacado por su carácter humanista y su defensa en positivo de la diversidad y de las minorías raciales.

No obstante, "Star Trek" tardó bastante en ampliar esa apuesta por la diversidad a la comunidad LGBTQ, ya que su primer personaje homosexual, interpretado por John Cho, no llegó hasta la película "Star Trek: Beyond", que se presentó en 2016, justo el año en que se cumplía medio siglo del estreno de la serie original.

"'Star Trek' siempre hizo de dar visibilidad a las comunidades infrarrepresentadas una misión porque cree en mostrar a la gente que un futuro sin división en función de razas, género, identidad de género u orientación sexual está completamente a nuestro alcance", aseguró en un comunicado de prensa Michelle Paradise, que es la "showrunner" (máxima responsable de una serie) de "Star Trek Discovery".

"Nos sentimos orgullos de trabajar estrechamente con Blu del Barrio, Ian Alexander y Nick Adams de GLAAD (la principal organización de Estados Unidos en defensa de los derechos de las personas LGBTQ) para crear estos extraordinarios personajes de Adira y Gray y dar vida a sus historias con empatía, comprensión, empoderamiento y alegría", añadió.

La tercera temporada de "Star Trek Discovery", que empezó su andadura en 2017, comenzará a emitirse el próximo 15 de octubre en la plataforma digital CBS All Access.