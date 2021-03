Stay Homas edita canción y anuncia otras nueve, en aniversario confinamiento

Barcelona, 15 mar (EFE).- El trío musical Stay Homas ha publicado en las redes sociales un nuevo tema, "MF Homas Again", que sale a la luz cuando se cumple un año del confinamiento que les hizo famosos, y ha anunciado que esta canción es la primera de un total de diez que irán lanzando en los próximos meses.

En "MF Homas Again", que tras 15 horas después de su publicación ya cuenta con 228.000 visualizaciones, los tres compañeros de piso usan su famoso cubo azul, una guitarra y unas maracas para anunciar desde su terraza su regreso, después de un tiempo sin publicar canciones en su perfil de Instagram.

La canción incluye fragmentos de las letras de algunos de sus temas más famosos, para recordar que "un día como hoy se enamoraron", en referencia a la publicación de su primer 'hit'.

El grupo, formado por Klaus Stroink, Guillem Boltó y Rai Benet, nació cuando el pasado 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma y los tres compañeros de piso se vieron obligados a confinarse juntos.

Los tres músicos empezaron a componer canciones, a grabarlas en la terraza de su casa y a colgarlas en las redes sociales, y su iniciativa se hizo viral.

Tras hacerse popular, el grupo lanzó en diciembre de 2020 su primer álbum, "Agua", y el próximo 30 de abril empezará su gira internacional.

Pero antes han querido conmemorar el aniversario de su nacimiento como banda con una canción y han anunciado, con mucho ritmo, que "we are coming back with more songs" (volvemos con más canciones).