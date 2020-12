Stay Homas salen de la terraza con "Agua", un disco para recorrer mundo

Barcelona, 10 dic (EFE).- Como en el videoclip de su canción "Let it out", el trío Stay Homas tiene muchas ganas de salir volando de la terraza donde estuvieron encerrados durante el confinamiento y mañana sacan a la luz un disco titulado "Agua", con el que esperan navegar libremente por el mundo, según han dicho en una entrevista con Efe.

Stay Homas son Klaus, Guillem y Rai, tres músicos que viven juntos en un piso de Barcelona y que durante el primer estado de alarma decidieron matar el tedio del confinamiento componiendo canciones, grabándolas en vídeo en la terraza de su casa y colgándolas en las redes; una iniciativa que el público recibió como agua de mayo y que les ha hecho tremendamente populares dentro y fuera de nuestras fronteras.

"Nosotros nacimos con el confinamiento pero, como todo el mundo, queremos salir de él. Hubiéramos preferidos que el coronavirus no hubiera existido, pero ya que ha existido, que se acabe", explica Rai Benet.

Por eso, cuando ha llegado la hora de grabar su primer disco de larga duración, Stay Homas no ha querido limitarse a reunir algunas de las canciones que les han llevado a la fama, sino que han hecho "un fifty-fifty de temas de terraza y temas inéditos".

"Nos alegra haber salido de la terraza y haber llevado nuestra música a otro nivel -indica Guillem Boltó-. Algunas de las canciones del disco están muy cerca de la terraza, pero otras están en otra galaxia. Espero que la gente nos acompañe en este nuevo viaje".

"Es un gusto poder componer sin las limitaciones de la terraza -añade Klaus Stroink-, sin pensar que vas a tener que defender la canción con una guitarra y un cubo para la percusión, sino sabiendo que puedes meter la trompeta o el bajo si te apetece".

"Agua" es un disco con doce cortes muy variados, desde "Del revés", una canción en catalán de la época de la terraza en la que colabora Sofia Ellar, hasta "Cacatúa", con el puertorriqueño PJ Sin Suela, pasando por temas pop, folk, sonidos urbanos, toques electrónicos, aires caribeños y ambiente latino.

Castellano, catalán, inglés y portugués se mezclan sin prejuicios en un álbum con el que esperan viajar por todo el mundo, si el coronavirus no lo impide.

El pasado verano ya tuvieron que anular conciertos con todas las entradas vendidas y ahora confían en iniciar el próximo 3 de abril una gira que les llevará por toda España, México, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, Gran Bretaña, Francia, Bélgica e Italia.

"Si te detienes a pensar en la gira, la verdad es que abruma -reconoce Klaus-, pero no tenemos mucho tiempo para pensar".

"Desde el 14 de marzo, no hemos parado. Hemos trabajado diez horas diarias, componiendo, grabando o atendiendo a los medios, y no nos hemos separado ni un momento, solo cuatro días en agosto", aclara Guillem.

"Lo hacemos todo juntos: vivimos juntos, trabajamos juntos y nos divertimos juntos. Está todo bien porque nos llevamos muy bien, pero necesitamos unas vacaciones, no solo para tomar distancia entre nosotros, sino también para tomar distancia respecto a lo que hemos hecho, nos falta perspectiva", apunta Klaus.

"Han sido nueve meses intensitos -concluye Guillem-. El disco es como el punto y aparte: con él cerramos una etapa. Después habrá que descansar para coger energía para lo que venga, sea la gira o sea otra cosa, que nunca se sabe".

Por Rosa Díaz