Steinem afirma que los hombres feministas son "seres humanos completos"

Oviedo, 21 oct (EFE).- La periodista y escritora Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, ha afirmado este jueves que los hombres feministas son "seres humanos completos, íntegros", pero ha señalado que su papel "útil" dentro de este movimiento tiene que ser el de "contar su verdad, no el de dictar a las mujeres feministas como se han de hacer las cosas".

La activista de 87 años ha mantenido una conversación en Oviedo con la directora de Contenidos de la Cadena SER, Monserrat Domínguez, en la que se ha analizado su trayectoria y su experiencia personal y profesional en el movimiento feminista ante un auditorio formado en su mayoría por mujeres a las que ha encandilado con su humor y su fina ironía.

"Con un ejército de mujeres con canas podríamos conquistar el mundo", ha subrayado en referencia a la "invisibilidad" a la que están sometidas las mujeres mayores de 50 años por parte de la sociedad patriarcal.

En este sentido, ha dicho que de alguna manera se alegra de que, con el paso del tiempo, no piensen en ella como una mujer bella, ya que "durante muchos años, pese al duro trabajo que realizaba, siempre decían que su éxito se debía a su apariencia física, no a su talento como escritora".

Steinem, con seis décadas de activismo por el feminismo, encontró "una tarea valiosa" que desempeñar como periodista cuando cubrió una manifestación pro-abortismo en Nueva York, en el que por primera vez vio "a mujeres ponerse en pie y decir sus verdades en público".

Era 1969 y tituló en el New York Magazine: "After Black Power, Women's Liberation» («Después del poder negro, la liberación de las mujeres»), la crónica que le dio notoriedad en el mundo del periodismo y por la que entendió que no tenía que imitar lo que hacían otros colegas.

La galardonada ha agradecido la "paciencia" que ha demostrado el resto del mundo por esperar que su país echara de la Casa Blanca a Donald Trump, "un horror de presidente propulsado por un tercio del país que cree que hay que ser blanco al cien por cien".

Steinem, que cofundó Ms., la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres, ha señalado la dificultad de las mujeres para alcanzar la presidencia y las pocas que lo han intentado, ya que, según ha señalado, "no han sido educadas para verse a si mismas como posibles candidatas".

Por otra parte, la premiada, que recibirá mañana el galardón en una ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor, ha señalado que ha sido "muy interesante" observar durante la pandemia, con el consiguiente confinamiento, como los hombres han tenido que estar mucho más tiempo en casa, comprobando lo que supone la crianza de los hijos.

"Han participado en la crianza, pero habrá que ver si esto perdura, ya que por un lado han descubierto que ha aumentado su vínculo emocional con su hijos pero por otro pueden pensar que esta situación no es masculina", ha apuntado.

La activista ha resaltado la influencia que tuvo su padre en su forma de ser, ya que "siempre escuchó sus argumentos aún siendo niña" y, por parte de su madre, ha apuntado que tardó muchos años en darse cuenta que había abandonado su carrera de periodista por cuidarla.

"De alguna manera ahora estoy viviendo la vida que mi madre no pudo vivir", ha aseverado la periodista de Toledo (Ohio), que ha reconocido que aunque queda mucho por hacer, se han avanzado en el derecho de las mujeres a ser dueñas de la reproducción.