Stéphane Brizé pone la guinda en Venecia con un filme sobre el capitalismo

Venecia (Italia), 10 sep (EFE).- Después de "La ley del mercado" (2015) y "En guerra" (2018), el francés Stéphane Brizé ha presentado en Venecia una tercera película sobre las devastadoras consecuencias del sistema capitalista en la vida de las personas, "Un autre monde", con la que se cierra hoy la competición por el León de Oro.

Vincent Lindon, protagonista de las tres con distintos roles, ha rechazado en rueda de prensa la palabra "trilogía" para definir estos tres trabajos. "No es una trilogía y no soy Antoine Doinel, nadie le dice a Ken Loach que ha hecho una octología", ha manifestado.

Si su personaje de "En guerra" era el líder sindical que planta cara ante la dirección para tratar de defender a la plantilla ante la amenaza de despidos, esta vez se pone en la piel del ejecutivo de un conglomerado industrial que se ve presionado por sus superiores para ganar competitividad a toda costa.

Brizé lo retrata como un buen directivo, que lucha por los suyos pero que pese a todo se ve arrollado por el sistema y sometido a un nivel de exigencia que arruina también su vida familiar.

"El sistema no está funcionando, los ejecutivos también llegan a un punto de ruptura, les piden tareas imposibles de acometer, se llevan los problemas a casa y por eso su trabajo lo destruye todo: a ellos mismos y a su familia", ha señalado Brizé. "Es un problema sistémico y no de clases".

El director ha hecho hincapié en que no había un plan premeditado para hacer tres películas sino que cada una ha surgido como respuesta a las preguntas que le planteaba la anterior.

"En este caso sentí la necesidad de salir de una dialéctica simplista que se resume en que los directivos son malos y los trabajadores buenos; quería hacerme preguntas sobre algo más grande que ellos, el sistema en que unos y otros habitan", ha dicho.

Sobre el hecho de rodar las tres películas con Lindon -en total han filmado cinco largometrajes juntos-, ha rechazado que exista un pacto entre ellos de ningún tipo. "Cada vez que empiezo un filme me planteo quién es el mejor actor por el personaje y con Vincent hay algo que sale natural entre nosotros".

"Un autre monde" cierra hoy diez días de competición por el León de Oro en el Festival de Venecia, junto con la filipina "On the job; the missing 8". Un total de 21 películas aspiran a destacar en el palmarés que dará a conocer mañana un jurado presidido por el coreano Bong Joon-ho.