Stuart acaricia el título en la recta final de FMS Argentina

Redacción Cultura, 16 abr (EFE).- Stuart buscará coronarse campeón de Freestyle Másters (FMS) Argentina en la novena y última jornada de la temporada que se celebra este sábado con una victoria ante Dtoke, mientras Papo y Mecha esperan como únicas alternativas a su candidatura.

Stuart, líder en solitario de FMS Argentina con 18 puntos, parte como favorito para proclamarse campeón antes de la celebración de la última jornada liguera, en una disputada carrera en la que también se encuentran Papo y Mecha, segundo y tercero, con 17 y 15 puntos, respectivamente.

Las opciones del santafesino de terminar en lo más alto de la clasificación dependen de sí mismo. Si el actual líder vence de manera directa u obtiene mejor resultado que sus perseguidores frente a Dtoke, campeón mundial de Red Bull en 2013, ubicado en la séptima plaza con 10 puntos, se convertirá en el campeón de la tercera edición de FMS Argentina, tras Wos y Trueno.

En caso de vencer, 'Stu', poseedor de grandes títulos colectivos como God Level All Stars Argentina o God Level All Stars WE México, obtendría el mayor logro individual de su carrera como 'freestyler'.

Por su parte, Papo MC, otra de las figuras clásicas del circuito competitivo de las batallas de gallos, tendrá que vencer sin réplica a Cacha, penúltimo con 8 puntos, para apurar sus opciones a la espera de que Stuart no consiga sus tres puntos.

En uno de los duelos clásicos y más intensos del 'freestyle' argentino en los últimos años, ‘La Bestia del Hardcore' tratará de cobrarse la revancha de su última derrota en FMS Internacional 2020 ante un Cacha que necesita los puntos para escapar de la zona de descenso.

Ante un hipotético empate a 20 puntos en el liderato, los PBT (puntos por batalla) serían diferenciales y Stuart, con un total de 2.655, cuenta con una mínima ventaja frente a los 2635 de Papo.

Mecha, tercero en discordia a pesar de tener la mayor renta en PBT, con 2.680,5, deberá sumar un triunfo ante el colista ya descendido Sub y esperar a los tropiezos de Stuart y Papo para poder albergar alguna opción de alzarse con el trofeo.

Con los tres aspirantes al título virtualmente clasificados para FMS Internacional, el duelo entre Nacho y Klan, empatados a 14 puntos en la cuarta y quinta posición, será clave para definir la última plaza que da acceso directo a la cita mundialista.

En la lucha por no perder la categoría, Wolf, en puestos de 'play-off' con 9 puntos, pondrá en juego su continuidad una temporada más ante su hermano MKS.

El menor de los Mansilla, que ya anunció de forma oficial su retirada de las competiciones una vez finalice el curso, podría condenar al descenso a Wolf en su primera experiencia como competidor de pleno derecho en la liga.

La de MKS no será la única despedida de FMS Argentina en este 2021, pues el popular 'host' Misionero también comunicó hace meses su adiós definitivo a las batallas de gallos, por lo que el cierre del curso será su despedida de FMS Argentina tras tres años al frente.

El evento se retransmitirá en directo a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube.

Por David Timón y Pedro Martín