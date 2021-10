'El sueño del oro negro', el patatal burgalés del que brotó petróleo

Valladolid, 30 oct (EFE).- "Una torre metálica de perforación se levanta para dialogar con la vieja torre de la iglesia de Valdeajos". Así anunciaba el NO-DO que el 6 de junio de 1964, a las 11:45, el petróleo brotó en un patatal burgalés, en una historia llevada ahora a la gran pantalla en 'El sueño del oro negro'.

El "Texas español", como alguno se precipitó en denominar se ubicó en una pequeña pedanía de Sargenes de Lora, Valdeajos, una localidad burgalesa cercana a Cantabria que durante años alimentó el sueño de la autarquía del Franquismo, pero que no llegó a despegar por las impurezas del crudo, explica en una entrevista a Efe la directora de esta cinta, Magda Calabrese, con motivo de su pase en la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

A través de los ojos y la memoria de Marco Antonio Manjón, un joven de la localidad que vio nacer y morir el proyecto, este documental viaja a la España de los pantanos, las presas y los planes de desarrollo nacional del Franquismo, como el campo petrolífero de Sargenes de Lora, el único de estas características en toda la Península que echó el candado de forma definitiva hace apenas dos años.

El petróleo puso a este pueblo en el mapa y con él, la zona se revitalizó al convertirse en un foco generador de empleo en una tierra eminentemente rural donde los paisanos solían ganarse la vida con el cultivo de la patata.

"No obstante, los vecinos no fueron tontos. Muchos intuían que el proyecto no era tan boyante como lo pintaban y decidieron seguir cultivando sus patatas", explica Calabrese.

Tubérculos que crecían en un suelo que metros más abajo ocultaba un oro negro que el Régimen consideraba de vital importancia en un momento en el que el aislamiento de España, debido a su cercanía con las potencias perdedoras de la Segunda Guerra Mundial, obligaba a la dictadura a explorar vías alternativas para obtener materias primas esenciales como el petróleo sin depender de terceros países.

No obstante, no fue hasta el aperturismo económico, tras el Plan de Estabilización de 1959, cuando la planta de obtención del crudo se pudo poner en funcionamiento, debido, principalmente, a la llegada de tecnología y capital extranjero.

DEL DESMANTELAMIENTO A LA PROTECCIÓN

El estreno de este documental llega además a la Seminci en plena actualidad informativa, ya que hace poco más de un mes la Junta de Castilla y León inició el proceso para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) esta zona de Sargentes de Lora, ante el peligro de desaparición de los tan emblemáticos 'caballitos', las bombas de varilla que permitían la extracción del petróleo.

Concretamente, el peligro de desaparición lo provocó la empresa Compañía Petrolífera de Sedano, que comenzó de la noche a la mañana, sin contar con los permisos pertinentes, las obras de desmantelamiento de los 'caballitos', concretamente, de seis de los dieciocho que había.

Esto provocó que el alcalde del municipio denunciara los hechos ante un Juzgado de Guardia, y propició que la Junta se apresurara a proteger la zona con la declaración de BIC, algo que Calabrese celebra, porque "es digno de admirar y recordar".

No obstante, la cineasta pide aprender de los errores y reconsiderar ciertas políticas medioambientales que dañan y afectan al paisaje de forma irremediable, como lo fue en su momento el campo petrolífero de Valdeajos y como lo está siendo ahora aquellas zonas que albergan concentraciones de aerogeneradores -molinos de viento-.

"Está claro que debemos generar una energía limpia y sostenible, pero hay que planificar y proyectar mejor cómo, porque algunos de estos proyectos están afectando a la flora y la fauna", sentencia Calabrese.

Adrián Arias